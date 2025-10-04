Así es el radical cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson y las redes alucinan: "Es la mitad de lo que era"

Dwayne Douglas Johnson, conocido como 'La Roca', es uno de los actores más destacados de Estados Unidos. El intérprete ha participado en obras cinematográficas de alto nivel, pero su papel franquicia ha sido en la saga 'The Fast and the Furious'. También, tuvo éxito en la película 'Black Adam'.

No solo ha estado vinculado a la industria del cine, ya que fue luchador profesional para World Wrestling Entertainment (WWE) hasta 2019. Tras una trayectoria larga en el cuadrilátero, 'La Roca' destaca por haber sido Campeón de la WWE en ocho ocasiones.

Ayer, 'La Roca' dejó a todo el mundo sorprendido tras aparecer en el Festival de Cine de Venecia con una imagen totalmente renovada. El actor apareció más delgado, ya que lleva un tiempo realizando un cambio físico.

El cambio físico de Dwayne 'La Roca' Johnson. / Sport

La principal razón de esta transformación se debe a que tiene que meterse en la piel del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película 'The Smashing Machine', producida por Benny Safdie. El proyecto audiovisual se estrenará el 3 de octubre.

Las redes no perdonaron ni un segundo en reaccionar al cambio físico del actor estadounidense. Un usuario expuso que "es la mitad de lo que era". Otro señala: "Ahora será conocido como 'la piedrecita'". Uno fue a más: "Los esteroides harán eso".

'The Smashing Machine', un reto para 'La Roca'

La obra cinematográfica se centra en el deporte, pero también profundiza en las relaciones humanas. La película expone los aspectos más personales de un deportista, ya que hay cosas que la sociedad desconoce, según detalló 'The New Yorker'.

Durante la conferencia, el actor explicó cómo vive la fama tras realizar películas que han tenido muy buena entrada: "La taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón. Este es tu carril y esto es lo que haces, esto es lo que Hollywood quiere que hagas".

Sobre su nuevo proyecto, el estadounidense reconoció que el papel no es nada sencillo y ha sido todo un reto para él: "Me daba miedo profundizar, ser intenso y mostrarme vulnerable, hasta ahora, que tuve esta oportunidad".