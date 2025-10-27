Fin de los rumores
Katy Perry y Justin Trudeau ya no esconden su amor: la actriz y el exprimer ministro canadiense eligen París para su primera cita oficial
El romántico encuentro en un cabaret de la capital francesa ha coincidido con el 41º cumpleaños de la artista
Katy Perry y Justin Trudeau, cazados de cena romántica en Montreal
Laura Estirado
Katy Perry y Justin Trudeau ya no se esconden, y pasean su amor ante las cámaras de la prensa, sonriendo y de la mano. Después de que TMZ los cazara cenando en un restaurante de Montreal el pasado julio y de que a mediados de este mismo mes la pareja fuera captada por potentes teleobjetivos besándose en la cubierta de un yate frente a la costa de Santa Bárbara, en California, ahora el mismo portal especializado en famosos los ha vuelto a retratar durante una cita romántica en París. Esta vez, a diferencia de las anteriores, tanto la cantante como el exprimer ministro canadiense no han huido de los focos y se han mostrado encantados, acaramelados, de la mano y sin dejar de sonreír.
La primera cita oficial de Perry y Trudeau ha coincidido con el 41º cumpleaños de ella -él tiene 53- y lo han celebrado en el famoso cabaret Crazy Horse, fundado en 1951. Allí disfrutaron de cena y espectáculo.
Al acabar la función, salieron del teatro sonrientes y de la mano, y una admiradora le regaló a Katy una rosa y le deseó feliz cumpleaños, tal como se observa en un vídeo difundido por el citado medio.
Como se ve en las imágenes, Katy eligió para la cita un llamativo vestido rojo con generoso escote, y el Justin, un sobrio conjunto negro. Por primera vez se les ha visto juntos totalmente relajados y cómplices, sin tener que esconderse.
La elección de París para esta primera cita, además de por ser la 'ciudad del amor', se ha debido a la agenda de la artista, ya que el pasado viernes, 24 de octubre, daba un concierto dentro de su ambiciosa gira mundial 'The Lifetimes Tour'.
Tras triunfar en EEUU, la cantante ha actuado en Europa: Hannover, Copenhague, Berlín, Colonia y París. Este mismo lunes actúa en Budapest. Luego lo hará en España, el día 9 de noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y el 11, en el Movistar Arena de Madrid.
Quizá también la acompañe su nuevo amor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un restaurante en Castellón tras 37 años de historia: “Nos vamos con una mezcla de alegría y nostalgia”
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Joaquín Ferrándiz tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género a su expareja en el País Vasco
- Castellón tiene dos pueblos donde ya no reside ningún niño
- Dónde encontrar setas en Castellón: Las lluvias tardías animan la temporada en zonas del interior
- Boom' de bajos y entresuelos para convertir en viviendas en Castellón
- Alarma e indignación por JFV entre vecinos del País Vasco: 'El asesino en serie más mediático vive entre nosotros
- Casi 9.000 personas vibran con el concierto gratuito de La Fúmiga y Esther en la Vall d’Uixó