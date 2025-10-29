Violeta Mangriñán carga duramente contra Mazón por la dana: "Un nivel de sinvergonzonería que supera todos los límites"
La influencer de la Vall, comprometida con la causa, señala en su 'storie' que el president ha fracasado "como político y como persona"
El 29-0 es una fecha que quedará para el recuerdo de todos los valencianos. El paso de la dana dejó a más de 200 muertos, numerosas familias destrozadas y un sifín de daños materiales de valor incalculable. Hoy se cumple un año de aquella tragedia que puso en el ojo del huracán al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
La influencer de la Vall d'Uixó Violeta Mangriñán, que ayudó en la causa desde los primeros días y siempre se le ha visto comprometida, ha aprovechado esta conmemoración para cargar duramente contra Mazón. Así, a través de sus redes sociales, la creadora de contenido, con millones de seguidores en Instagram, ha publicado una storie en la que lanza una crítica directa y personal al jefe del Consell, a quien acusa de “fracasar absolutamente como político y como persona”.
"Si permitimos todo esto, tenemos lo que nos merecemos"
En el texto, sobre fondo negro y con un tono contundente, Mangriñán afirma que Mazón “tendría que haber presentado su dimisión” hace un año y lo acusa de “seguir agazapado en el poder” por motivos económicos. Según ha publicado, el president “tendrá más de 70.000 euros anuales de sueldo, coche oficial y dos asesores durante 15 años”, algo que califica de “nivel de sinvergonzonería que supera todos los límites”. Además, señala que los “lujos” del dirigente autonómico son “costeados por los ciudadanos”, y también cuestiona la necesidad de su escolta personal. La influencer concluye el mensaje con una frase de tono resignado: “Si permitimos todo esto, tenemos lo que nos merecemos”.
"No se olvida, no se perdona"
Violeta ha publicado otras 'stories' sobre el aniversario de la dana, en las que una de las frases que más repite es "no se olvida, no se perdona" y pide "justicia y dignidad para las víctimas. Puedes ver su perfil de Instagram aquí.
