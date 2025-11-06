El exescolta de Cristiano Ronaldo se sincera: “Me cuidaba mucho, unos 1.000 euros al día”

Cristiano Ronaldo es una de las figuras más influentes no solo del fútbol, sino del mundo. El portugués es una persona que está constantemente expuesta y necesita escoltas para algunas situaciones en las que pueda verse relacionado con alguna situación de riesgo.

El encargado de ejercer esta función fue Hichman, durante cuatro años. El escolta tiene 36 años, es un hombre fuerte y musculado y habló por primera vez en Telecinco para dar a conocer en qué consistía su trabajo y como ha sido el día a día bajo la tutela del portugués.

Hichman no solo se encargó de cuidar al futbolista. Desarrolló la función de proteger la integridad de toda la familia, incluida Georgina y su hijo mayor, Cris Jr. "Al final Cristiano es un celebrity que tiene siempre amenazas de fanáticos o de gente que quiere robarle sus bienes", agrega en el espacio de Telecinco.

Cristiano Ronaldo, un gran jefe

Sí ha referido que llegó a cobrar en torno a 1.000 euros al día y que se trataba de un empleo complejo. "Al final te juegas la vida. Se trata de proteger a esa persona por encima de todo, aunque la última baza sea morir para salvarlo a él", decía.

Respecto a su experiencia al lado de Cristiano Ronaldo, solo ha tenido buenas palabras para el futbolista: "Es el mejor jefe que he tenido. La gente no lo conoce, pero es muy buena persona. Cris es amable, empático y siempre habla de forma cercana". El deportista podría considerarse un perfil de bajo riesgo: "Es decir, no hay personas que quieran matarlo o no le llegan amenazas de muerte. Lo más son fans y paparazzis que tratan de fotografiarlo" afirmaba.

Afortunadamente, para ambos, estas situaciones críticas nunca llegaron a darse en estos años. "Hemos tenido tonterías para un escolta como yo, que he trabajado en zonas de alto riesgo", admitió el ahora exescolta de Cristiano, que todavía guarda un grato recuerdo de la "gran persona" que es el jugador: "Siempre hemos congeniado genial. Muy generoso. No es como la gente habla de él. Tengo buena relación con él, la hemos mantenido y es uno de los mejores jefes que he tenido", se sinceraba.

Tanto Hichman como Cristiano Ronaldo tuvieron una gran relación. Incluso el escolta afirma que, para realizar su faena de la mejor forma posible, se conocía al detalle la agenda de Ronaldo: "Esa información es muy importante. Después, la capacidad de pensar rápido, resolver problemas y mantener la calma en situaciones complicadas, son cualidades que hay que destacar", decía.