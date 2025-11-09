El 'secreto' de Pau Cubarsí que elogian los expertos: "Solo se consigue durmiendo bien"

La joven plantilla del FC Barcelona se ha consagrado como una de las mejores de todo el mundo. En la competición doméstica, no ha habido un equipo con una media de edad inferior, 24,1 años, y pese a ello se han llevado el título de liga a casa con cuatro puntos de ventaja con el Real Madrid, con jugadores más experimentados, 26,3 años.

Uno de los baluartes en la zaga culé es el central de 'La Masia', Pau Cubarsí, que se ha consolidado como uno de los grandes nombres del fútbol mundial con tan solo 18 años, aunque empezó el curso con 17.

Dormir bien para rendir mejor

Uno de los secretos de su gran rendimiento es su rutina de sueño, la cual ha revelado que le ocupa unas 10 horas diarias. Ahora, el experto en sueño, el doctor Estivill, ha comentado qué le parece está dinámica desde el punto de vista profesional.

Lo ha hecho a través de TikTok, donde se ha mostrado alucinado de la capacidad del chaval: "De forma espontánea dijo: 'No, yo duermo 10 horas cada día'", recuerda el especialista. Para él, es el principal motivo de su gran rendimiento durante esta temporada.

"Cubarsí juega como los ángeles porque seguramente duerme las horas adecuadas", apunta Estivill. Como es fácil de razonar, un deportista de élite necesita descansar adecuadamente para poder dar el 100% durante la competición, algo en lo que el defensa del Barça se ha puesto las pilas nada más llegar al profesionalismo: "El deporte de élite exige estar muy bien durante el día, física y mentalmente, y esto solo se consigue durmiendo bien", destaca.

Estivill es un reconocido profesional que trabaja junto con deportistas para mejorar el rendimiento a través del sueño: "Estamos cuidando su sueño porque sabemos que si duermen bien, rendirán mejor". En este sentido, actualmente trata a deportistas paralímpicos que se preparan de cara a los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles, en 2028.

El experto catalán es un defensor de la necesidad de dormir bien, no solo en el ámbito deportivo, sino en cualquier situación. Solamente de esta manera se conseguirá ser completamente eficientes en nuestro día a día, y sitúa el descanso al mismo nivel de la necesidad de tener una buena alimentación y practicar deporte diario.

Sin embargo, la realidad es que la sociedad española no duerme las horas necesarias. Según un estudio publicado en 2024 publicado por la Cadena SER y El País, la mayoría duerme entre 6 y 9 horas en los días laborables, datos que suben hasta las 8 horas cuando se tiene fiesta. Esto implica que tres de cada cuatro españoles duerme menos de lo que le gustaría.

Los que más duermen son los estudiantes, que pueden llegar a las 10 horas. Quizás, este es el motivo por el cual Cubarsí consigue dormir tanto, pues todavía se encuentra en edad de asistir a clase.