Keone Pearson reina en el Mr Olympia 2025 con "el mejor físico del planeta" y debut agridulce del español Madelman

Salió a arrasar. Keone Pearson volvió a monopolizar la conversación en el Resorts World Theater de Las Vegas con una actuación colosal. El estadounidense, que defendía corona por segundo año consecutivo en el Mr Olympia, se presentó en 2025 con un físico muy mejorado y con la combinación de densidad y el control de cintura que ha redefinido el estándar de la categoría 212. En el prejudging, los emparejamientos reiterados con Shaun Clarida y el brasileño Lucas García ya dibujaban un desenlace previsible: Keone al frente, con Clarida apretando en condición y un bloque muy compacto peleando por el bronce. Pese a la competitividad de los demás, no hubo misterio: no hay nadie que se acerque a Keone, el que para muchos es "el mejor físico del planeta" en el culturismo actual.

En clave española, el estreno de José María Mete Bueriberi "Madelman" en la 212 no alcanzó las expectativas. Tras una clasificación histórica en el Mr. Big Evolution de Portugal, el atleta afincado en España dio el salto de Classic Physique a una categoría más pesada y con otro patrón competitivo. En Las Vegas, su estética, que en Classic imponía por simetría y líneas, quedó penalizada frente al volumen y la dureza que premia la categoría 212 en la tarima más competitiva del planeta. Pese a salir con un físico muy competitivo y visualmente espectacular, su presentación acusó la falta de "madurez" específica de la división y, sobre todo, la necesidad de ganar kilos de calidad sin perder su firma como antiguo Classic. Su ausencia entre los nombres que encabezaron las comparativas del primer 'call out' invita a una lectura de debut agridulce, más de aprendizaje que de impacto inmediato: se habla de un 12º puesto. Seguro que volverá más fuerte en próximas ediciones.

Con la primera de las grandes categorías del Mr Olympia vista para sentencia (hoy vienen los platos fuertes), la división de 212 ha reforzado dos certezas. La primera: Keone Pearson sigue marcando la pauta y va a seguir ganando hasta que se canse de hacerlo, con una versión que prioriza forma y control sin renunciar a la densidad. La segunda: el proyecto Madelman es real, pero necesita tiempo dentro del ecosistema 212: ajustar el peso en tarima, periodizar el pico de condición y aprender la "gramática" de las poses frente a rivales más compactos y con mayor densidad muscular específica de la categoría.

RESULTADOS OFICIALES 212 OLYMPIA 2025: