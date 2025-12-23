Nacimiento
Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres por cuarta vez
El cantante y la extenista han publicado en Instagram una imagen del bebé, que nació el pasado 17 de diciembre
EFE
El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo, que nació el pasado 17 de diciembre, según muestra la foto que publicaron este lunes en Instagram.
En la imagen, publicada por ambas celebridades, se muestra al recién nacido, cuyo sexo no se informa ni otros detalles, envuelto en una manta de hospital blanca de rayas rosa y negro, al igual que la sábana de la pequeña cuna en el que duerme, y un gorro rosa de rayas azules, junto a un pequeño peluche de un perezoso.
Los padres sólo acompañaron la imagen con el mensaje "My Sunshine 17/12/2025".
El hijo del reconocido cantante español Julio Iglesias, de 50 años, y la extenista rusa, de 44, quien dio a conocer el pasado agosto su embarazo, son padres de los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y de Mary, de cinco.
En la red social han publicado fotos de sus hijos y diversos momentos en los que comparten con ellos.
- Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
- Una cita por Wallapop se convierte en pesadilla en Xilxes: 'Me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me mataba
- Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón
- Importantes retenciones: Accidente en la AP-7 a la altura de Cabanes con varios heridos
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»