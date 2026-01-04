Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santi Cañizares (55 años) se abre para desvelar los problemas financieros y la poca educación económica de los futbolistas: "El fútbol te deja fuera"

El exjugador del Valencia ha acudido al podcast del economista Gustavo Martínez para tratar varios aspectos del mundo del fútbol

Santiago Cañizares en el Partidazo de Cope.

Santiago Cañizares en el Partidazo de Cope. / Servicio Especial

Ricardo Castelló

Santiago Cañizares fue uno de los mejores porteros de España tras defender la portería de tres clubes de Primera divisiónCelta de Vigo, Real Madrid y Valencia, su último equipo antes de colgar los guantes. Actualmente, Cañizares está de analista deportivo en Cadena COPE y Movistar Plus.

Ahora, Cañizares ha acudido al podcast del economista Gustavo Martínez para tratar algunos aspectos del mundo del fútbolespecialmente los problemas que tienen los futbolistas jóvenes en gestionar el patrimonio que van generando a lo largo de los años.

El exportero destaca la importancia de saber gestionar el dinero, pero también advierte sobre la necesidad de controlar el entorno con que se rodean, debido a que existe el peligro de que algunas personas intenten aprovecharse.

Uno de los errores más graves que señala es la falta de formación económica que reciben los futbolistas: "No hay educación financiera, porque el futbolista no se ha educado financieramente, se ha educado deportivamente".

La clave

Asimismo, Cañizares desvela cuál es la clave para no cometer errores con la gestión diaria: "Tiene mucho que ver con la confianza que depositan en terceras personas y a partir de ahí es la voluntad de terceras personas. Cuanto mejor eligen, mejor les va, desde luego".

Además, alerta a todos los jugadores que hay un día en el que se deja de ganar dinero: "El fútbol se acaba, el fútbol te deja fuera y ahí se corta todo. La marca deportiva que te estaba pagando, enviando chándales, zapatillas y demás, ya has dejado de ser futbolista, te da un abrazo y ya está".

Desde su punto de vista, es muy importante el núcleo familiar para evitar derrochar dinero, aparte de "algún consejo del jugador más veterano del vestuario". También, comenta que a sus hijos les enseña a ahorrar parte del dinero que generan para invertirlos "en activos financieros".

Cañizares no tiene dudas de que "el día de mañana, el fútbol te borra como os ha borrado a todos. El fútbol se ha cargado a Di Steffano, a Pelé, a Cruyff, Maradona , Ronaldo, se ha cargado a todo el mundo".

