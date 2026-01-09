El 'bixie' de Rama Duwaji: el corte de pelo de la mujer del alcalde de Nueva York ya es el preferido de las modernas de la Gran Manzana

En Nueva York, donde todo se sobredimensiona, el poder también se peina. O no. Hasta que Rama Duwaji, artista visual de 28 años y mujer del nuevo alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, decidió que su entrada en la Mansión Gracie -la residencia oficial para los alcaldes de la ciudad, con vistas hacia el East River, inaugurada en 1799- no iba a hacerse ni con recogido ceremonial ni con melena de manual político. Bastó un gesto mínimo -un corte entre 'bob' y 'pixie', flequillo casi improvisado, secado al aire- para decir mucho más de lo que dicen muchos discursos.

El mundo lo ha bautizado como el 'Rama'. Técnicamente es un bixie, pero el nombre importa menos que lo que representa. No es solo un peinado viral, es una declaración de identidad.

Duwaji se cortó el flequillo la mañana del día de las elecciones. No por estrategia, sino por intuición. Su estilista, Xavier Velasquez, lo ha contado a 'Vogue' sin épica: había que elevar el 'look' sin borrar lo esencial. "Estuve allí para realzarlo un poco sin restarle importancia a que es una artista que vive en Queens y se seca el pelo al aire... No quería que pareciera la típica esposa de un político", relató.

El alcalde de New York, Zohran Mamdani y su mujer, Rama Duwaji, el día que juró el cargo, el pasado 1 de enero. / AFP / SPENCER PLATT

Un nuevo 'twist'

Aunque el 'bixie' no es un corte de pelo nuevo -en los 90 causó sensación cuando lo llevaba la princesa Diana y se ha recuperado en los salones desde hace dos años-, lo cierto que la primera dama de Nueva York le ha dado un nuevo 'twist'.

Rama Duwaji no quiere ser un complemento institucional. Ni una silueta sonriente al lado de su marido. Antes de ser primera dama, ya tenía una carrera consolidada como ilustradora, con encargos para 'The New Yorker', 'Vogue' y 'The Cut', entre otros. Dibujante de mujeres árabes de rasgos fuertes, cronista visual de la diáspora, la guerra, la intimidad y la política entendida como vida cotidiana, su obra siempre ha sido explícitamente personal. Y política. Como su estética.

Por algo varios medios estadounidenses le han puesto el título de 'primera dama de la generación Z': a diferencia de otras primeras damas neoyorquinas, la ilustradora no quiere desempeñar tareas oficiales, sino continuar con su trayectoria artística y su foco en causas humanitarias.

Su corte de pelo acompaña esa narrativa. Cabello color chocolate oscuro, capas que no buscan simetría perfecta, flequillo corto que roza lo infantil y lo radical a la vez. Hay quien ya ha visto ecos de Diana de Gales, de Audrey Hepburn o de las 'cool girls' contemporáneas. Pero el 'Rama' es anti-disfraz.

Fenómeno en TikTok

La reacción ha sido inmediata. TikTok lo ha convertido en fenómeno, las peluquerías ya reciben peticiones con nombre propio y las comparaciones con el mítico 'peinado Rachel' de los 90 circulan sin pudor por toda la red.

Muchas chicas de la Generación Z no ven en Duwaji como alguien inalcanzable, sino como alguien real.

Coherente también con su manera de habitar el rol. Duwaji ha sido clara: no es política y no pretende serlo. Apoya a su marido, sí, pero su prioridad es seguir siendo artista. Dar espacio a otros creadores, usar la visibilidad para amplificar voces, no para diluir la suya. En ese contexto, el peinado deja de ser un detalle banal y se convierte en lenguaje.

Consejos Si quieres un 'bixie' como el de Rama Duwaji, primero debes determinar el largo ideal para ti. Al ser un corte híbrido, puedes optar por uno más corto o más largo que el de Duwaji, con más o menos capas. Además, es un corte que se adapta a todo tipo de cabello, lo cual siempre es una buena noticia cuando se trata de peinados de tendencia.

Frente a la rigidez, una textura imperfecta. Frente al protocolo, una decisión tomada frente al espejo, a última hora, y sin pedir permiso.