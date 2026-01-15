En 'La Nación'
Las Trillizas de Oro, sobre el escándalo Julio Iglesias: "Nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él"
Las actrices argentinas saltaron a la fama mundial cuando el cantante las fichó como coristas a finales de la década de los 70
Laura Estirado
Conquistaron el mundo con 17 años de la mano de Julio Iglesias. Y hoy, a sus 65 años, las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse (barrio porteño de Floresta, Argentina, 5 de julio de 1960), actrices, cantantes y presentadoras de televisión, también conocidas como las Trillizas de Oro, han hablado en el diario 'La Nación' sobre el escándalo que rodea al cantante, acusado de abusos sexuales y agresiones físicas por parte de dos exempleadas de sus mansiones en Bahamas y República Dominicana. Las dos mujeres, una del servicio doméstico y otra fisioterapeuta, denuncian haber sufrido "delitos contra la libertad e integridad sexual, como acoso sexual" y "trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre". Un relato que coincide bastante con lo que su expareja Vaitiare relató en 2010 en sus memorias, 'Muñeca de trapo', donde también cuenta que el cantante la obligaba a hacer tríos y consumir cocaína.
"Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema", han expresado las tres hermanas, que fueron sus coristas durante años, después de que Iglesias las contratara para sus giras en 1978.
Las Trillizas de Oro conocieron a Julio Iglesias cuando tenían 17 años (y Julio 35). Se conocieron en la primavera de 1978 en el Hotel Hilton de Caracas. "Alguien le mostró el cartel de una película que rodamos con Palito Ortega. Dijo que nos necesitaba. Su mánager, Alfredo Fraile, contactó con un amigo común y en abril ya estábamos en Venezuela. Bajamos las tres en el ascensor y cuando se abrió... ¡Ahí estaba él! Nos miró y espetó: "Pero... ¡Qué chiquitas que son!", explicaron a 'El Mundo' hace unos años.
Gira 'A mis 33 años
No les hizo falta pasar por ningún cásting. Rápidamente ya ensayaban las canciones de 'A mis 33 años', el disco donde se incluye el tema 'Soy un truhán, soy un señor'.
Hace unos años, antes del escándalo, María Laura también le había contado a 'La Nación' que las hermanas tenían "muy lindos recuerdos profesionales y personales (...). Lo pasamos muy bien, siempre fue muy respetuoso. He leído en un libro que escribió el representante, Alfredo Fraile, que decía que fui su amor platónico, pero la verdad es que siempre se portó muy bien. Un gran profesional y para nosotras fue un gran salto internacional porque empezamos a trabajar en Europa".
