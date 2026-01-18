20 años después
Emma García revive en 'Fiesta' su entrevista con Julio Iglesias y deja claro lo que le molestó del cantante: "No me gusta que invadan mi espacio"
La presentadora ha recordado la entrevista que le hizo al cantante en el año 2002 cuando acababa de llegar a Telecinco
Kevin Rodríguez
La polémica que han causado las denuncias de agresiones sexuales de las extrabajadoras de Julio Iglesias sigue marcando la escaleta de los programas de televisión y ayer 'Fiesta' recordó la entrevista que Emma García le hizo al cantante nada más llegar a Telecinco.
Aquella entrevista se produjo en el año 2002 en el programa 'A tu lado': "Yo acababa de llegar a Telecinco, presentaba 'A tu lado' y entonces me dicen que tengo que ir a entrevistar a Julio Iglesias. Yo me presenté, entrevista en mano, con la preocupación y el objetivo de hacer un buen trabajo porque acababa de llegar a la cadena y quería quedarme. Mi preocupación era cómo hacerle una buena entrevista a un señor de la edad de mi padre del que ya me habían avisado que me iba a vacilar; hasta ahí es lo que yo recuerdo, tampoco os puedo decir que recuerde mucho más", comentó la presentadora.
Tras ver el visionado, García da su opinión sobre la charla: "Esto es una anécdota en comparación a todo lo que se está diciendo, es verdad que me vaciló todo lo que quiso y más, pero yo no me sentí agobiada", quiso dejar claro ante el resto de colaboradores del programa.
Por último, la presentadora cuenta los aspectos negativos de aquella entrevista y de la actitud de Iglesias: "Es verdad que a mí no me gusta que me toquen, y mucho menos la cara, pero en mi caso me sentí vacilada, no agredida. No tengo la sensación de que él pretendiera ir a ningún sitio, de verdad que es una absoluta anécdota, él era Julio Iglesias y hacía tantas entrevistas que lo que quería era juguetear para no ser monótono. Sí os reconozco que lo de la barbillita no me gustó porque no me gusta que invadan mi espacio".
Suscríbete para seguir leyendo
- La nave de Monfort en la Avenida Valencia de Castelló tiene nuevo inquilino: Este es su nuevo uso
- Pablo Hernández, después del Castellón-Leganés: 'Le pido a la gente que disfrute de esto, hacía tiempo que no se vivía una situación así
- La gran nevada de Castellón cumple 80 años: la ‘gelà del 46’ cambió la provincia
- Una alumna del IES Bovalar de Castelló estudiará un curso en Canadá gracias a Amancio Ortega: 'Una gran oportunidad
- Suspendida la batida por Sonia en Orpesa: El operativo la busca en el entorno del puerto deportivo
- Los municipios de Castellón donde más ha llovido y cuándo parará de llover
- Directo Sant Antoni Castellón: tradiciones, hogueras y actos en los municipios
- Furor por trabajar en el Hospital Provincial de Castellón: 2.750 candidatos optan a 35 plazas