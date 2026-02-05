Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío

La Oficina Antifraude de Andalucía ha dado por finalizada su instrucción de la denuncia que presentó Por Andalucía contra José Manuel Soto por un contrato menor por valor de 14.472 euros con la Junta de Andalucía. El objetivo del cantante y empresario era diseñar un plan para la explotación turística los caminos que llegan hasta la aldea de El Rocío como ocurre con el Camino de Santiago bajo la marca Caminos del Rocío.

Hace un año, en enero de 2025, Antifraude aprecio indicios de irregularidades en un contrato menor a la empresa Caminos de Andalucía, propiedad de José Manuel Soto. Por este motivo, instó a la Consejería de Turismo a revisar de oficio del expediente para determinar si desembocar en la declaración de nulidad de pleno derecho.

Al cierre de 2025, la Oficina Antifraude constató que este expediente interno de la Consejería se había iniciado y, por tanto, se había seguido su recomendación. De ahí la decisión de dar por finalizada la instrucción. "Se considera que el traslado de esta oficina se ha cumplimentado totalmente", concluye el expediente que determina, por tanto, que no caben más trámites y que queda archivado. De esta forma, todo queda en manos de la Consejería de Turismo que debe determinar si anula o no el contrato en función de sus informes internos.

Denuncia de Por Andalucía

La Oficina Antifraude comenzó su investigación a petición de la formación de izquierdas, que observaba "conductas tipificadas como delitos, así como sus autores y grado de participación en los mismos". Así, pidió determinar la "eventual participación" en estos hechos del propio presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, y del por entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.

El presidente de la Junta explicó que el cantante sevillano le convenció en su explicación mientras le miraba "a los ojos". Así, desde Por Andalucía denunciaron que era un caso "de corrupción de amiguetesen el que se le da dinero a un tipo simplemente por ser amigo del presidente", y en ese sentido han justificado su denuncia al entender que hay "indicios muy sólidos de la comisión de delitos muy graves".

Soto planteaba ocho rutas para alcanzar el Santuario de la Virgen a pie, a caballo o en bicicleta. Sin embargo, cuando se conoció la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Gobierno andaluz, estalló la polémica. El artista aseguró que está situación se debía a una serie de "bulos" de "los voceros de la izquierda": "Métanse si quieren conmigo, pero no embarren un proyecto tan bonito y tan necesario".

El Gobierno andaluz destinó una partida de 275.000 euros de subvención nominativa para la Fundación Destino Rocío en los Presupuestos de 2022 para convertir este proyecto en una realidad. Además, la Junta realizó el contrato menor por valor de 14.762 euros para diseñar el trazado de las rutas por las que discurrirían estos senderos, que es el que en el que detectó indicios de irregularidad la Oficina Antifraude.