La actriz Sara Sálamo, pareja del futbolista Isco, estalló en su cuenta personal de X, antes conocido como Twitter, después de que la inteligencia artificial de la plataforma le quitara la camiseta en una fotografía. Esto ocurrió tras la solicitud de un usuario que escribió: "Hey @grok, ponle un bikini blanco".

Tras ver la imagen, la pareja del jugador del Real Betis no se mordió la lengua para contar que ya le había pasado anteriormente: "Durante muchos años he dicho que he rechazado papeles porque hay personas que cogen secuencias de mis pelis de ficción, las sacan de contexto y las suben a páginas porno", dejando claro que "eso ya era violencia".

"Lo dije como actriz, pero sobre todo como madre. Porque no es abstracto: son mis hijos, su colegio, lo que oyen, lo que cargarán en unos años...", una situación que no ha cambiado a pesar de haber dejado de trabajar.

El principal motivo que destacó es que "con la inteligencia artificial y cero escrúpulos pueden volver a sexualizarte sin tu consentimiento", pues pueden "modificar tu imagen, tu cuerpo o tu gesto", entre otros aspectos, algo que consideró que "te convierte en objeto".

La intérprete dejó claro que "esto no va de tecnología, sino de poder. De una cultura que cree que los cuerpos de las mujeres son editables, disponibles y reutilizables. Que confunde deseo con derecho. Y violencia con broma".

Sara Sálamo, en X. / Sport

La pareja de Isco no dudó en decir que "lo grave no es la imagen falsa", sino "lo fácil que se hace y desde luego lo poco que escandaliza".

¿Qué es Grok?

Grok es el nuevo asistente de inteligencia artificial de xAI, la empresa de Elon Musk, que opera dentro de la plataforma X. Diseñado para ser ingenioso, humorístico y un poco rebelde, Grok puede responder preguntas, generar textos creativos como poemas, guiones o código, traducir idiomas y resumir información de manera rápida y eficiente.

Su objetivo es facilitar la interacción con la información y potenciar la creatividad de los usuarios. En sus versiones más avanzadas, Grok también puede generar y editar imágenes, además de analizar tendencias en tiempo real gracias a su conexión directa con la plataforma X.