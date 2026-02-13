Del podio al metaverso
Sete Gibernau ficha a Dani Pedrosa y Juan Carlos Ferrero como embajadores de su empresa de 'metaciudades' virtuales
El expiloto catalán y el extenista valenciano se unen al proyecto EnjoyersWorld, que desarrolla entornos 3D para empresas, instituciones y eventos
Naïm Ait y Meritxell M. Pauné
El piloto Dani Pedrosa y el tenista Juan Carlos Ferrero se han incorporado como nuevos 'partners' y embajadores de EnjoyersWorld, la empresa dedicada a trasladar negocios al metaverso mediante Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada. La compañía, que tiene a Sete Gibernau en el tandem fundador, busca darle notoriedad a la plataforma y adelanta a EL PERIÓDICO que sumará pronto nuevos miembros. El proyecto nació hace cinco años y se materializó hace dos. Ofrece la creación de entornos virtuales en tres dimensiones a compañías, instituciones y eventos, que pueden replicar su actividad en espacios digitales interactivos.
Gibernau, retirado en 2006 tras una carrera de gran éxito, ha sido uno de los impulsores de la empresa desde sus inicios, junto al emprendedor Sergi Florensa. Según explica este empresario tecnológico, CEO de EnjoyersWorld, el objetivo siempre ha sido ir por delante en el mercado utilizando diferentes tecnologías para crear un metaverso accesible para el 100% de los usuarios, sin la necesidad de descargar ningún archivo. El acceso se realiza mediante una simple URL, desde cualquier ordenador, móvil, tableta o gafa virtual.
Así, el público puede entrar en la 'metaciudad' sin complicación e interactuar con las marcas que ya tienen presencia en ella. Y estas pueden insertar más fácilmente los universos 3D que han contratado en su previa estrategia de marketing digital. EnjoyersWorld propone una prueba gratuita de un mes con las prestaciones básicas y comercializa varios paquetes para ampliarlas y personalizarlas. La monetización pasa por expendedoras 'instaladas' en las calles virtuales, publicidad insertada en el paisaje o 'showrooms' de producto, por ejemplo.
Los dos deportistas embajadores son muy próximos a Gibernau. De hecho, Sete Gibernau ha sido asesor deportivo de Dani Pedrosa durante años. Ferrero también es muy amigo suyo y ya han compartido empresa, la start-up All In Biking para apasionados del ciclismo, junto a el también tenista David Ferrer.
Su fichaje busca dotar de visibilidad y componente social un proyecto ahora que está en una fase de crecimiento. La empresa sostiene que el metaverso permite una experiencia única para cada usuario, proporcionando una reproducción de la actividad comercial, vinculada a la tienda online del negocio solicitante. Además, elimina cualquier limitación temporal que puedan presentar ferias o encuentros.
Con un porfolio de clientes que abarca ya una novena de sectores distintos, predominan los espacios virtuales relacionados con el turismo y la organización de eventos y salones. Asimismo, EnjoyersWorld ha colaborado con más de una decena de grandes marcas públicas y privadas, entre ellas el Hospital de Sant Pau, Kawasaki, Panini y la Universidad Complutense de Madrid. La firma presume de "tecnología propia única en el mundo" y de "calidad gráfica inigualable, incluso fotorealista".
El quinto 'partner' y embajador actualmente es Miguel Umbert Gibernau, profesional de la banca privada internacional y con experiencia inversora. Con la incorporación de nuevas figuras públicas próximamente a la compañía, EnjoyersWorld busca reforzar su posicionamiento como proyecto de largo recorrido. Su vocación inicial sigue intacta: que el metaverso "se pueda utilizar para cualquier tipo de actividad cuotidiana".
