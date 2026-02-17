Joan Pradells: "No tengo dinero, tengo 50.000 o 60.000 euros en el banco, he comprado dos casas en los últimos años, con su gimnasio y todo"

Joan Pradells es una de las figuras públicas más conocidas del mundo del fitness y del culturismo en España. Con varias apariciones en televisión de la mano de Broncano y un canal de Youtube con más de 400 mil suscriptores, el atleta profesional ha disfrutado de una temporada exitosa a nivel profesional sobre la tarima, acariciando su pase al Mr. Olympia. De cara a 2026, Pradells se muestra muy optimista junto a su preparador Fran Espín para presentar una versión mejorada y revolucionar la categoría 'Open'.

Más allá de lo físico, el culturista valenciano siempre ha tenido una relación muy estrecha con el mundo empresarial. Recientemente, se dio a conocer la noticia de la venta del 100% de su empresa Barbell Studio SL, marca de ropa y de gimnasio que llevó al éxito entre el público aficionado a los hierros y traspasó recientemente al cofundador de Hawkers. Residente en Andorra, Pradells es un entusiasta de las redes sociales, del mundo 'podcast' y de los negocios, donde le hemos visto compartir espacio en varias ocasiones con el CEO de Hawkers o con el billonario José Elías.

Su día a día

En una de estas charlas, Joan ha compartido un tiempo valioso en el podcast de emprendimiento, negocios y marketing digital 'Media Power', donde ha hablado de muchos temas relacionados con su día a día: su idilio con Estados Unidos, su relación con el dinero o las dificultades en el día a día de un culturista de más de 120 kg.

"Para mí Estados Unidos es inspiración. España me parece el mejor sitio para vivir del mundo, pero en 2014 me cambió la mentalidad con 18 o 19 años. Ya en 2017, mis padres me mandaron a Londres a aprender inglés porque me daba cuenta que quería progresar, y en 2018 volví a Nueva York".

"No tengo dinero, tengo todo siempre en inversiones. Hemos comprado dos casas en los últimos años para vivir, con su gimnasio y todo. Patrimonio por suerte y por trabajo tengo, suelo tener 50 o 60.000 euros en el banco, que ahora es más de lo que suelo tener. No quiero decir que no sea un montón, pero la realidad es que la gente suele tener las cosas en inversiones".

"Hice la última competición y no me he vuelto a mirar en el espejo, es mi trabajo. Me da un poco igual el físico, si fuera vitalmente no estaría como estoy ahora. Cuando estoy en volumen, estás letárgico para el trabajo, adormecido. Ponerse los calcetines, ducharse... se me hace todo pequeño. Con mi pareja dormimos en la misma cama, aunque duermo con la máscara de la apnea del sueño, me ha cambiado la vida. Ocupo lo que ocupo, y con la máscara no ronco mucho".