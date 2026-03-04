Joan Pradells: "Me gasto entre 5.000 y 10.000 euros todos los meses para vivir bien. El culturismo no da dinero"

Joan Pradells es una de las caras visibles del culturismo en España y una de las figuras más 'virales' del mundo del fitness en redes sociales. Con más de 400 mil suscriptores en Youtube y de las figuras públicas más conocidas del mundo del fitness y del culturismo en España. Con varias apariciones en televisión de la mano de Broncano y un canal de Youtube con más de 400 mil suscriptores y más de 750 mil seguidores en Instagram, el atleta profesional ha disfrutado de una temporada exitosa sobre la tarima, acariciando su pase al Mr. Olympia en varias competiciones consecutivas. Preparado por el entrenador Fran Espín, Joan se muestra muy optimista de cara a 2026.

En plena fase de 'off season', aunque ya ha empezado recientemente con sus entrenamientos de alta intensidad combinando dobles sesiones, Pradells compartió una charla con el youtuber 'Mowlihawk' en la que habló de muchos temas sobre su día a día como culturista, su vida como empresario y algunos mitos sobre alimentación y entrenamiento.

Empresario en Andorra

Residente actualmente en Andorra con su pareja Marta, Joan se muestra feliz de haberse mudado desde Valencia a una casa grande con gimnasio y en la que puede vivir aislado y dedicarse a su carrera como atleta e influencer: "Yo vivo en Andorra, llega verano y la gente se va pero a mí me parece increíble. Mi casa es Andorra, siento eso, no me hace falta apuntar los días durante el año", explica.

Amigo del empresario multimillonario José Elías, Pradells tiene una relación muy estrecha con el mundo de los negocios, vinculado al mundo del fitness con la marca de ropa que fundó y acabó traspasando y con otras vertientes muy interesantes: "José Elías me parece increíble. Le dije cuánto facturaba y me adivinó el 'EBITDA', se sabe todo", reconoce. Joan es consciente de que dedica su vida a un deporte que no da dinero como el culturismo, donde los atletas se ven obligados a 'perder' dinero con sus viajes y competiciones y buscan recuperar la inversión gracias a sus patrocinios o a su facturación en redes sociales.

Así lo explica: "El culturismo no da dinero pero este año para mi sí, cosa que me hace mucha ilusión. El que gana el Mr. Olympia se lleva 650.000 dólares, pero luego siempre tienes acuerdos de primas con las marcas de suplementación. Lo máximo que he llegado a ganar esta temporada ha sido 9.000 dólares por un segundo puesto. Viajar para competiciones es muy caro.

Me gasto entre 5.000 y 10.000 euros al mes todo los meses, no solo contando el culturismo, para vivir bien. Tenemos ahora una parte de agencia que le montamos el negocio a los creadores de contenido, y la verdad es que estoy supercontento. También llevamos una parte de consultoría dentro de e-commerce, entrenador personal... Al final le ahorras mucho dinero a la gente".