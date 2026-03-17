Acusados de ocultar más de un millón para eludir impuestos: Kiko Matamoros y Makoke se sientan en el banquillo de manera inminente

Los televisivos Kiko Matamoros (Madrid, 1956) y su exmujer Makoke (María José Giaever, Málaga, 1969), enzarzados desde su ruptura en 2018 en una cruzada de denuncias públicas y conflictos judiciales, se sientan juntos este miércoles ante el juez de la Audiencia Provincial de Madrid para responder por presuntamente ocultar su patrimonio para eludir deudas tributarias que superan el millón de euros. La Fiscalía considera que los hechos pueden constituir delitos de alzamiento y ocultación de bienes y solicita para Matamoros cinco años y medio de prisión, además de una multa de 33.000 euros. A Makoke la cree cooperadora necesaria y solicita cuatro años y también una multa de 30.750 euros. Y una indemnización conjunta a Hacienda de 471.900 euros.

No es la primera vez que Matamoros tiene problemas con Hacienda. Apareció en la lista de morosos en 2016 por mantener una deuda superior al millón de euros, y ahí permaneció durante varios años mientras regularizaba su situación fiscal. Precisamente ese año fue cuando la pareja contrajo matrimonio después de haber mantenido una relación de casi 20 años y tener una hija en común, nacida en el 2000. Ambos aportaron a este matrimonio, que duró menos de dos años, varios hijos de relaciones anteriores. Matamoros estuvo casado con la hermana de Mar Flores, Marian Flores, con quien tuvo cuatro hijos.

Casi un millón de ingresos en 5 años

Fue entre 2009 y 2014 cuando, según el escrito de acusación, Kiko Matamoros habría obtenido importantes ingresos por sus colaboraciones televisivas, su presencia en la prensa rosa y sus bolos en eventos públicos. Y habría, presuntamente, diseñado un conglomerado de sociedades interpuestas para evitar declararlos, entre las que destacarían Salto Mortal SL y Silla del Ring SL. Según la Fiscalía, estas empresas carecían de estructura real y servían para uso personal del acusado (retirada de efectivo, transferencias a terceros o pagos de gastos personales). Y ofrece el dato de que entre 2011 y 2015 una de estas cuentas llegó a recibir más de 900.000 euros.

La actividad profesional de Kiko Matamoros durante aquellos años era potente. Participaba en programas como 'A tu lado' (2002–2007), 'La noria' (2007–2012) o 'Sálvame' (2009–2023) y vendía entrevistas exclusivas en las revistas del corazón, además de ser un personaje solicitado para eventos públicos y publicitarios dada su presencia mediática.

Alrededor del año 2011 ambos adquieren un chalet en Pozuelo de Alarcón. Ahora, la Fiscalía también sostiene que habrían presuntamente ocultado la titularidad real de esta vivienda, valorada en más de 1,3 millones de euros. Según el Ministerio Público, el inmueble figuraba formalmente a nombre de Makoke, pero los pagos del préstamo hipotecario se habrían realizado principalmente con fondos procedentes de Matamoros o de las sociedades que este controlaba. De ahí que la deuda tributaria generada entre 2009 y 2014 ascienda, según la acusación, a 1.086.597 euros, incluyendo cuotas, intereses y sanciones. Y que también se solicite en concepto de responsabilidad civil que ambos acusados indemnicen a la Agencia Tributaria con 471.900 euros por las cantidades destinadas al pago de la vivienda, además de otros importes relacionados con disposiciones de efectivo y gastos personales.

Las reacciones de ambos han sido de tranquilidad. En su perfil de redes sociales, Matamoros ha afirmando sentirse “muy tranquilo y satisfecho con la celebración próxima de este proceso. Las cosas tienen un principio y un final. Suerte a los implicados”. Mientras que Makoke ha negado en los programas de televisión en los que colabora que haya cometido delito alguno y asegura haber pagado todas las deudas que tenía con Hacienda.

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En la actualidad, Kiko Matamoros --cuya trayectoria previa fue la de representante artístico-- es colaborador puntual en programas televisivos y está impulsando un proyecto propio en YouTube, 'Los Kikos TV', junto a Kiko Hernández. Por su parte, Makoke --que saltó a la fama como azafata del 'Telecupón' en los 90 y modelo-- colabora en espacios como 'Fiesta' y está vinculada a formatos como 'Supervivientes'.