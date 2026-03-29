Violencia machista
Profanan la tumba de la modelo Pamela Genini, asesinada por su expareja: decapitan el cadáver y se llevan la cabeza
El nicho ha sido manipulado y parte del cuerpo de la mujer ha sido sustraído, según medios italianos
El 80% de las 49 mujeres asesinadas en 2025 convivían con su agresor y siete de ellas lo habían denunciado
EFE
Las autoridades italianas investigan la profanación de la tumba de una conocida modelo, Pamela Genini, asesinada por su pareja el pasado octubre en Milán (norte) y cuyo cadáver ha aparecido decapitado, según recogen los medios locales.
El cuerpo de la mujer reposaba en un nicho provisional del cementerio de su pueblo natal, Strozza (norte), a la espera de ser trasladado al panteón de su familia.
Conmoción en Italia
El pasado lunes, los operarios del camposanto se dieron cuenta de que el nicho había sido manipulado por lo que decidieron abrirlo, descubriendo que efectivamente había sido profanado.
Una parte del cadáver de la mujer había sido sustraído, incluida la cabeza, según adelantó el programa televisivo 'Dentro la notizia'.
La Fiscalía de Bérgamo (norte) ha abierto una investigación por el delito de profanación, que prevé condenas de hasta siete años de prisión, agravada si los hechos tienen lugar en un cementerio.
Pamela Genini fue asesinada el pasado octubre con solo 29 años de edad por su expareja, Gianluca Soncin, quien fue arrestado después, en un crimen que conmocionó entonces al país.
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