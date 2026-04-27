Cillian Murphy, protagonista de 'Peaky Blinders' y fan confeso de Rosalía: "No he parado de escuchar su música"
Definió su actuación en los Brit Awards como "increíblemente épica"
R.D.
La gira internacional de Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' llega esta semana al Palau Sant Jordi de Barcelona, donde dará hasta cuatro conciertos en los próximos días. Personalidades de todo el mundo se han mostrado muy sorprendidos con el último disco de la de Sant Esteve Sesrovires, en el que hay colaboraciones con Björk o la flamenca Estrella Morente.
Rosalía se ha mostrado en su versión más completa en su cuarto álbum, en el que combina música clásica, rumba, ópera y hasta un remix 'techno' de 'Berghain'. Con 'Lux', la artista catalana ha subido varios escalones en el panorama musical y ha aumentado un 40% sus oyentes mensuales, consolidándose como la artista catalana y española más escuchada del mundo este año en la plataforma.
Los famosos se rinden ante Rosalía
En su actuación en los Brit Awards a finales de febrero, donde se coronó como artista internacional del año, su versión de 'Berghain', con orquesta, coros y la invitada Björk, dio la vuelta al mundo y acumula -a 13 de abril- más de 14 millones de reproducciones en YouTube. "Sin duda alguna, ha sido una de las mejores actuaciones de los Brit que he visto nunca”, aseguró el humorista Jack Whitehall.
No fue el único sorprendido con la actuación. "Vi a Rosalía y Björk en los BRIT y fue una actuación tan increíblemente épica que no he parado de escuchar su música últimamente", dijo Cillian Murphy en una entrevista en la BBC.
'Berghain', una propuesta fuera de lo convencional
Berghain fue la primera canción que salió a la luz antes del lanzamiento del álbum. Está cantada en alemán, inglés y castellano y cuenta con la participación de la islandesa Björk y del estadounidense Yves Tumor. Es una pieza que se escapa de los cánones pop y que se distingue por su torrencial orquestación y los agudos cambios tonales que adopta Rosalía. La canción expresa un angustioso proceso de duelo en el que la espiritualidad aparece como refugio sanador
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