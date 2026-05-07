Ilia Topuria vacila a Trump en la presentación de la velada de UFC junto a la Casa Blanca: "Si Justin Gaethje es su amigo, ¿por qué le dio la prueba más difícil?"

Donald Trump ha convertido la presentación de una velada de UFC junto a la Casa Blanca en un acto de alto voltaje político, deportivo y mediático. El presidente de Estados Unidos recibió este miércoles en el Despacho Oval al luchador hispano-georgiano Ilia Topuria, a su próximo rival Justin Gaethje y a otros protagonistas del cartel del evento que se celebrará el 14 de junio junto a la Casa Blanca, coincidiendo con el 80 cumpleaños del mandatario.

El evento tendrá lugar en la Elipse, el gran parque situado frente al pórtico sur de la Casa Blanca y junto a la Explanada Nacional de Washington. Trump mostró durante el acto varias imágenes del aspecto que tendrá el recinto que acogerá los combates, cuya construcción comenzará próximamente. Según explicó Dana White, presidente de la UFC, el cartel cuenta por ahora con seis peleas.

Un historial sin mancha en la juega en la Casa Blanca

La velada tendrá como combate principal el duelo entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero. Topuria llega invicto y convertido en uno de los nombres más potentes de las artes marciales mixtas, mientras que Gaethje representa uno de los perfiles más duros y explosivos de la división.

Trump presentó al luchador hispano-georgiano con una frase hecha para el espectáculo: “Ilia Topuria, del que dicen que ya no se puede volver más duro”. El propio Topuria respondió con un tono entre solemne y sorprendido por el escenario: “Quiero darle las gracias por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte”. También añadió: “Quiero dar gracias a Dios por regalarnos este hermoso día y darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en el despacho oval”.

"Nunca pensé que serías tan amable"

Después, el campeón dejó una frase más inesperada y personal dirigida al mandatario: “Nunca pensé que serías tan amable”. El presidente le contestó que tenía “una imagen falsa”.

El luchador publicó horas después en Instagram imágenes y un vídeo de su visita a la Casa Blanca. En el mensaje escribió: “Es un honor conocer al presidente de los Estados Unidos de América. Gracias por recibirnos en su casa. Dios bendiga a América”.

En la conversación difundida, Topuria se mostró confiado ante el combate. Cuando Trump le preguntó por sus opciones de victoria, el hispano-georgiano respondió sin rodeos: “Tengo fe completa, un 100% de confianza”. Y remató: “Si no, no estaría aquí”.

El intercambio también dejó un momento de tono competitivo cuando Topuria, al escuchar la presentación de Gaethje como amigo del presidente, preguntó a Trump por qué quería darle a su amigo “la prueba más difícil”. Trump recogió el guante: “Quiero darle la prueba más difícil, es verdad”. Después añadió que todos los luchadores del cartel afrontarán probablemente su reto más exigente.

Un espectáculo en un escenario de atención global

Además de Topuria y Gaethje, también estuvieron en el Despacho Oval el brasileño Alex Pereira y el francés Cyril Gane, que protagonizarán la pelea coestelar de la noche. Su presencia refuerza la dimensión internacional de un evento que la UFC quiere vender como una de las grandes citas de su historia reciente.

La recepción de Trump a los contendientes en el despacho oval de la Casa Blanca. / INSTAGRAM

La relación de Trump con los deportes de combate no es nueva. Antes de entrar en política, promovió combates de boxeo en Nueva York durante las décadas de 1980 y 1990. También mantuvo durante años una estrecha relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre estadounidense, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013.

La UFC, por su parte, encuentra en la Casa Blanca un escenario difícil de superar en términos de atención global. La imagen de luchadores de élite en el Despacho Oval y un octágono previsto junto a uno de los edificios políticos más reconocibles del mundo mezcla deporte, espectáculo y poder institucional en una fórmula diseñada para ocupar titulares.

Para Topuria, la cita supone algo más que una defensa deportiva. Pelear frente a Gaethje en Washington, en un evento ligado al cumpleaños del presidente estadounidense y presentado desde la Casa Blanca, coloca su carrera en una dimensión de exposición inédita. El combate ya tenía tensión por el cinturón; ahora tendrá también una escenografía política y simbólica poco habitual incluso para la UFC.

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La noche del 14 de junio se presenta así como una de las más llamativas del calendario deportivo estadounidense: una velada de artes marciales mixtas junto a la Casa Blanca, con Topuria invicto, Gaethje como amenaza directa y Trump convertido en anfitrión de un espectáculo que aspira a venderse como histórico.