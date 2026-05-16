Crece la preocupación por el estado de salud de Tita Cervera: el momento más delicado de la baronesa Thyssen

El mundo de la crónica social y la cultura en España se encuentra en vilo por el delicado estado de salud de Tita Cervera. En las últimas horas, la inquietud en torno a la figura de la baronesa Thyssen ha aumentado de manera considerable y la preocupación en su entorno más cercano es máxima en estos momentos. Una situación que ya se ha trasladado a las principales redacciones de los medios de comunicación de nuestro país. A pesar de que permaneció unas horas en la Clínica Teknon de Barcelona, hace ya días que abandonó el centro hospitalario en un vehículo y actualmente se encuentra en su residencia de Sant Feliu de Guíxols (Girona), donde está siendo vigilada en todo momento por su equipo médico.

A sus 83 años, la salud de la que es sin duda la mecenas de arte más importante de España atraviesa un momento sumamente delicado. Aunque la familia ha intentado mantener la máxima discreción y hermetismo, como suele ser habitual en el clan Thyssen, la gravedad de las informaciones que se van filtrando ha hecho imposible contener la marea mediática, activando todas las coberturas de urgencia en los medios de comunicación.

El impacto de la noticia se ha dejado notar de inmediato en las escaletas de las principales cadenas. Programas de la tarde y formatos de fin de semana como 'Fiesta' en Telecinco o - en menor medida - 'La roca' en laSexta se encuentran en alerta, siguiendo muy de cerca la evolución de la aristócrata. "La situación es complicada", aseguró Aurelio Manzano, periodista muy cercano a Carmen Cervera desde hace años, en el magacín presentado por Emma García.

Cabe recordar que la baronesa Thyssen ha fijado en los últimos años su residencia habitual en Andorra, alternando sus estancias con sus fincas de Sant Feliu de Guíxols (Girona) - donde se encuentra actualmente - y Madrid, lugares donde siempre ha buscado refugio y tranquilidad lejos del foco mediático. El país entero permanece ahora a la espera de un comunicado oficial que aporte luz y claridad a unas horas que se presentan cruciales para la historia de la prensa del corazón en España.

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Además, su entorno está muy pendiente y el último contratiempo en su evolución ha obligado a su hijo Borja a desplazarse de nuevo hasta la Costa Brava para seguir de cerca el estado de salud de su madre.