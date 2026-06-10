Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aparatoso accidenteTiburón blancoPlayas para perrosGrupo de Castellón arrasa en SpotifyEntrevista Iñigo PérezSummer Carnaval Vinaròs
instagramlinkedin

Recién casado por cuarta vez con una abogada argentina y a punto de estrenarse como abuelo: Imanol Arias cumple 70

Imanol Arias y Nélida Grajales consolidan su discreta relación, que comenzó tras un encuentro fortuito en Buenos Aires, mostrando complicidad

Vídeo: Imanol Arias y Nélida Grajales consolidan su relación

Vídeo: Imanol Arias y Nélida Grajales consolidan su relación

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Periódico

Con las maletas en la mano y caminando juntos tras bajarse de un taxi, Imanol Arias y Nélida Grajales vuelven a ofrecer la imagen de una pareja serena y compenetrada en una etapa muy especial para ambos. El actor acaba de cumplir 70 años en uno de los momentos más plenos de su vida: recién casado por cuarta vez con la abogada argentina y a punto de estrenarse como abuelo gracias a su hijo mayor, Jon Arias.

Una historia de amor discreta

Lejos del ruido de otros tiempos, Imanol y Nélida han consolidado una relación discreta que arrancó tras reencontrarse en Buenos Aires, donde coincidieron cuando él estaba de gira con la obra "Mejor no decirlo". "Nos encontramos un día nada más, quince minutos, en un festival de Punta del Este... Al final, hemos decidido que vamos a cuidarnos y a estar juntos lo que nos queda", confesaba el intérprete sobre cómo surgió esta historia de amor madura y sosegada.

Noticias relacionadas y más

Complicidad y estabilidad

Desde que se supo de su boda íntima a comienzos de año, la pareja ha ido dejando pequeñas estampas de complicidad. Ahora, en este 70 cumpleaños, esas imágenes de ambos refuerzan la idea de que Imanol afronta esta nueva década acompañado, ilusionado y centrado en una vida más tranquila, donde el foco está tanto en su carrera como en el cuidado de su familia y de esta nueva relación que le ha dado estabilidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
  2. Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
  3. Duelo en Almassora por Ayoub, el menor ahogado en la playa del Pla de la Torre
  4. El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
  5. Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
  6. Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas
  7. Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa
  8. El Villarreal presenta la equipación para la temporada 2026/2027 con una importante novedad

El uno a uno del Almería-Castellón de la vuelta de las semifinales del 'play-off' | Vota al mejor

El uno a uno del Almería-Castellón de la vuelta de las semifinales del 'play-off' | Vota al mejor

Vila-real activará la próxima semana la obra que pondrá fin a la crisis de nichos en el cementerio municipal

Vila-real activará la próxima semana la obra que pondrá fin a la crisis de nichos en el cementerio municipal

Una campaña en Change.org activa la solidaridad vecinal: la familia del menor ahogado en Almassora pide ayuda para el sepelio

Una campaña en Change.org activa la solidaridad vecinal: la familia del menor ahogado en Almassora pide ayuda para el sepelio

Los abogados de Castellón, sobre la pasarela del RETA: "Se queda corta y deja fuera las pensiones de 500 €"

Los abogados de Castellón, sobre la pasarela del RETA: "Se queda corta y deja fuera las pensiones de 500 €"

Toñi Vilaroja, vecina 'venta a la porta': "Lo hacemos para que los productos de Castelló y de la tierra no se pierdan"

Toñi Vilaroja, vecina 'venta a la porta': "Lo hacemos para que los productos de Castelló y de la tierra no se pierdan"

El pequeño pueblo de 313 habitantes donde Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, encontró su lugar en la vida

El pequeño pueblo de 313 habitantes donde Iñigo Pérez, entrenador del Villarreal, encontró su lugar en la vida

Cinco años después, Analía García sigue demostrando que emprender con propósito tiene futuro

Cinco años después, Analía García sigue demostrando que emprender con propósito tiene futuro
Tracking Pixel Contents