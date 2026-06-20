Sting, otro millonario que no dejará herencia a sus hijos: "'Estoy pagando vuestra educación. Tenéis zapatos en los pies. Id a trabajar'"
El cantante de The Police asegura que no dará el patrimonio acumulado a sus descendientes
Dúnia Drudis Picazos
“Decirle a mis hijos que no tienen que trabajar es una forma de abuso de la que espero nunca ser culpable”, así describe su opinión sobre la herencia el cantante del grupo The Police, Gordon Matthew Thomas Sumner, conocido como Sting.
El artista respondía al periodista Mark Phillips en una entrevista en el programa CBS News Sunday Morning cuando le preguntaba sobre si le dejaría toda la herencia a sus hijos. "Todos han sido bendecidos con esta extraordinaria ética de trabajo, ya sea por el ADN o porque les he dicho: 'Chicos, tenéis que trabajar. Me estoy gastando nuestro dinero'", añadía el bajista. "'Estoy pagando vuestra educación. Tenéis zapatos en los pies. Id a trabajar'", concluía.
Sting asegura que no lo ve como algo “cruel”, sino todo lo contrario: "Creo que hay una amabilidad ahí y una confianza en ellos, en que se abrirán su propio camino. Son duros, mis hijos".
El compositor tiene seis hijos de dos matrimonios diferentes: Joseph (49) y Fucsia (43), descendientes de la actriz Frances Tomelty, y Bridget (41), Jake (40), Eliot (35) y James (30), con su pareja desde 1992, la directora Trudie Styler.
Un patrimonio a lo largo de los años
Se estima que el cantante de The Police tiene un poder adquisitivo de 550 millones de dólares. Sting lleva a sus espaldas más de 50 años de escenarios y estudios y algunos de sus temas se han convertido en éxitos mundiales. Es el caso de 'Roxanne' o 'Every Breath You Take', uno de los temas más radiados de la historia, aunque no exento de polémica. Sting debe pagar una parte proporcional a los otros miembros de la banda, ya que, aunque no aparecen en los créditos de composición, lo acordaron de forma oral, según explica la prensa de habla inglesa. Además, la canción genera hasta 730.000 dólares en derechos cada año, tal como señala ABC News.
Sting sigue en activo haciendo giras y lanzando nuevos temas y no se prevé que se jubile pronto. Pero no es la primera vez que asegura que no dejará toda su herencia a los hijos. "No creo que sea un regalo que deba hacerles; es demasiado. Mis hijos quieren trabajar. Quieren forjar su propio camino en la vida. No tengo intención de quitárselo. No quiero robarles su ambición. Es una cuestión de ética del trabajo, y ellos la tienen”, explicaba en una entrevista para la radio France Inter en febrero.
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