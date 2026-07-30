Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, va a ser madre junto a Juan Fernández, del grupo de música Marlon

La revista ¡Hola! ha revelado este miércoles en exclusiva en su portada que Andrea Molina, hija de Lydia Bosch y Miky Molina, está embarazada de su primer hijo con Juan Fernández, guitarrista del grupo Marlon, después de diez años de discreta y sólida relación. Una gran noticia que la joven -alejada del foco mediática y dedicada a la organización de eventos tras haber hecho sus pinitos como modelo y actriz-, de 34 años, ha confirmado a través de sus redes sociales, compartiendo el precioso y emotivo momento en el que le contó a su pareja que iban a ser padres.

"Se nos adelantaron dando la noticia... A veces las palabras sobran, este es el caso. Gracias por todo el amor y cariño que estamos recibiendo desde primera hora de la mañana. Desde hace 3 meses nuestra vida es aún más maravillosa" ha expresado en su primer post tras salir a la luz su embarazo, acompañándolo de un vídeo tan íntimo como conmovedor de la forma en la que su novio descubrió que estaban esperando su primer hijo, y en el que en el interior de su coche y en compañía de su perro, Andrea enseña al músico una semilla de chía y, después de comentarle que mide tan solo 1,1 milímetros, le confiesa que "es el tamaño de tu bebé".

"¿Qué me estás contando Andrea? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando?" es la incrédula reacción de Juanín mientras Andrea le muestra la prueba de embarazo positiva sin poder contener las lágrimas. Muy emocionado, el guitarrista abraza a su chica y la besa sin dejar de repetir "te amo, te amo", exultante al descubrir que en pocos meses pondrán el broche a su historia de amor con la llegada de su primer hijo.

Un precioso mensaje que la nieta del inolvidable Antonio Molina ha concluido con un mensaje a su bebé, cuyo sexo desconocen por el momento como ha dejado entrever: "Te esperamos con todas las ganas, ilusión y amor del mundo mi vida. Has elegido bien, te lo prometo".

Además del primer hijo para Andrea y Juan, también será el primer nieto para Micky Molina y Lydia Bosch, que no ha tardado en comentar la publicación de su hija. "Gracias vidas mías por hacer que la mía también lo sea" ha expresado haciendo referencia al inicio del mensaje en el que la joven ha desvelado que "nuestra vida es aún más maravillosa" desde que se enteraron hace tres meses que iban a ser padres.

Fuente: El Periódico