El 9 de septiembre
Marius Borg, condenado por violación, asistirá al funeral del rey Harald V
La fiscalía autoriza la salida del hijo de Mette-Marit de su arresto domiciliario para el funeral del rey Harald V
Agencias
El hijo de la reina de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado por violación en junio y en arresto domiciliario con una pulsera electrónica, fue autorizado a asistir al funeral del rey Harald V, anunció este lunes la policía. Høiby, nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con el rey Haakon, fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos maltratos a una expareja. La televisión pública noruega ha emitido hoy imágenes de Borg junto a su familia política, que ha llevado el féretro de monarca fallecido.
"La fiscalía ha considerado que procedía acceder a las solicitudes de salida presentadas por Høiby en relación con el fallecimiento", declaró la fiscal Oda Karterud a la AFP. "Se ha concedido una salida (...) para los funerales del 9 de septiembre", añadió. El rey Harald falleció el viernes a los 89 años. Høiby había recibido permiso para visitarlo en el hospital la víspera de su muerte.
Asimismo, se le ha autorizado a asistir al traslado del cuerpo del rey a la capilla del Palacio Real el lunes. Desde mediados de julio, el joven de 29 años cumple condena bajo arresto domiciliario mientras espera la resolución de su juicio en apelación.
Fuente: El Periódico
- La Fiscalía pide nueve años de prisión para dos acusados por una presunta estafa con cheques y pagarés
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima
- Un menor sin carnet choca en ciclomotor en Castelló y deja herida a su hermana de 12 años