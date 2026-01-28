Este es el tiempo que tarda tu perro en olvidarte, según los estudios

Durante siglos llevamos escuchando que el perro es el mejor amigo del hombre, pero lo cierto es que si tienes un perro en tu hogar es muy probable que te hayas tenido que separar de él durante un tiempo. Aun así, el reencuentro seguro que ha sido inolvidable.

El vínculo que se crea entre un perro y su dueño es único y muy especial, ya que se crea una relación sincera, íntima y única. Y es que diversos estudios publicados en los últimos años han revelado que los perros recuerdan a las personas importantes en su día a día.

El olor de los dueños

Gracias a su memoria asociativa, los perros recuerdan a las personas en relación a las actividades que hacéis juntos como pasear, jugar o incluso darle comida. Más concretamente, esta memoria hace que se asocie el olor de su dueño a esos momentos de placer.

Whole Dog Journal, una web estadounidense especializada en mascotas, más concretamente en perros, ha desvela si los perros recuerdan a las personas más importantes de su vida o no. Su respuesta ha sido un rotundo sí.

Lo que no sabe a ciencia cierta es cuanto tiempo te recordará tu perro, pero sí se sabe que son años, probablemente hasta el momento de su muerte. Según los expertos, es muy complicado llevar a cabo un estudio fiable de estas características, pero se sabe que los perros recuerdan años, ya que asocian el olor de sus dueños con sentimientos de felicidad.