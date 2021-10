Diez trucos de la gurú del orden Alicia Iglesias para triunfar con el cambio de armario en otoño

Con el frío a la vuelta de la esquina se acerca el momento de afrontar el cambio de armario para dejar a un lado 'shorts', camisetas, bañadores y vestidos de tirantes. En otoño llega un momento temido por muchos porque implica sacar toda la ropa de verano, guardarla convenientemente y colocar de nuevo las prendas de abrigo. La pereza puede ser máxima, pero es un paso inevitable si queremos tener a mano esos pantalones y jerséis más gruesos. A no ser que tengas la suerte de tener un guardarropa enorme o un vestidor del tamaño de una habitación donde puedas tener todas tus prendas, complementos y zapatos a la vista, no queda otra que ponerse manos a la obra.

Puede parecernos una tarea titánica y de lo más plomiza. Sin embargo, Alicia Iglesias (Avilés, 1982), una de las gurús del orden más famosas en España, asegura que "el cambio de armario no debería llevarte más de una hora o dos". ¿En serio? "En menos de una mañana o una tarde debe estar hecho, seguro", insiste al otro lado del teléfono, desde Madrid, la creadora del 'Método 21 días', y desde el 2016, al frente de la empresa, la web, el blog, la cuenta de Instagram (168.000 fans) y el canal de Youtube (254.000 suscriptores) llamados Orden y limpieza en casa. ¿Quién le iba a decir a esta asturiana que de pequeña y adolescente era "superdesordenada" que acabaría convirtiéndose en organizadora profesional? La Marie Kondo española, la llaman. Con el tiempo tuvo la necesidad de "tener la casa ordenada, sin acumular, sin tener tantísimas cosas porque me producía paz", y ahora se dedica a ordenar las casas de otras personas, e impartir cursos y talleres. Además, es autora ya de tres libros: '21 Días para tener tu casa en orden', 'Pon tu vida en orden' y, para los menudos de la familia, 'André y Olivia y el secreto del orden: Un cuento y muchos consejos sobre la importancia del orden en casa'.

Con todo este bagaje y con el lema 'Menos es más' y 'Guerra a la acumulación', Alicia ofrece a los lectores de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA sus trucos para que hacer el cambio de armario sea efectivo y fácil.

1. A partir de octubre

Dependiendo de donde vivas, el cambio de armario de otoño se hace "entre finales de septiembre y mediados de octubre". "No es lo mismo vivir en Barcelona, Madrid o Asturias; el tiempo es distinto", resume.

2. Ni es integral ni se hace por fases

"El cambio de armario no tiene que ser integral. No tienes que quitar toda tu ropa, solo el 'extremo verano' [en otoño] o el 'extremo invierno' [en primavera]. De esta manera, si viene una pequeña ola de calor después, no hace falta que vuelvas a sacar todo. La ropa de entretiempo la dejamos siempre en el armario. Tener una chaqueta de entretiempo, fina, no nos va a hacer ningún mal. Esta parte no la quitamos. Al igual que el pantalón vaquero, que se mantiene todo el año. Es verdad que en invierno, en sitios a menos cero, no te pones un vaquero. Pero a lo mejor ese invierno te vas a Canarias y te los llevas porque allí el tiempo es más favorable".

Prohibido ir haciéndolo por fases, “porque se eterniza muchísimo". Con su método promete que "se hace en 1 o 2 horas, o como mucho en una mañana o en una tarde". "Ahora toca quitar el extremo de los tirantes, bañadores, minis, bermudas y camisetas de manga corta… Lo demás se mantiene. Se saca la ropa de invierno, se coloca ¡y listo!".

3. Cajas y organizadores básicos

"Recomiendo mucho las cajas blanditas, que son como unas fundas, y que pueden estirarse un poquito o encogerse un poquito, dependiendo del volumen de ropa que metas. Son mucho más adaptables. Una caja tipo Skubb de Ikea, la que cuesta 5 euros, que es mi favorita. Si dentro pones un jersey más gordito, no se va a ver alterado. Y se cierran, porque van con cremallera". La organizadora, por otro lado, descarta absolutamente las bolsas de envasado al vacío. "Queda todo demasiado apretado", dice. Si la prenda no está suficientemente limpia, muy muy limpia, pueden quedar manchas para toda la vida. Además, son bolsas muy delicadas. En cuanto las rozas con algo, como una pequeña astilla, pierde su función, el vacío, se hace un poro, se van hinchando… y además arrugan muchísimo la ropa".

4. "No hay que hacer Marie Kondos"

"No, nada de hacer Marie Kondos", aconseja Iglesias, que en su blog, uno de sus 'posts' más leídos es, precisamente 'No soy Marie Kondo'. Ella no da las gracias a las cosas, ni se arrodilla ni las abraza. Pero tampoco le gusta sacar toda la ropa del armario antes de hacer el cambio. Con su método, defiende, "no es necesario". "Como el armario se tiene siempre configurado de la misma manera, las camisetas van donde las camisetas, los pantalones donde los pantalones, los jerséis donde las chaquetas finas…, hay que empezar por el cajón de la ropa interior, poniendo medias gordas y calcetines gordos. Luego hay que poner las camisetas de manga larga y las más gordas. Después los jerséis. De cada zona vas retirando el 'extremo verano'. Y una vez ya retirado, abres las cajas del 'extremo invierno' y vas colocando en esos huecos lo mismo que has ido quitando".

Desaconseja Alicia "hacer una lavadora con todo lo que has de guardar", porque "se entiende que la ropa que tienes en tu cajón está limpia. Y la ropa que sacas, puede que algo tengas que echar a lavar, o directamente coger todas esas prendas y pasarles un lavado a vapor para quitarle la arruguita y un poco ese olor a cerrado, o bien pasarle un poco de vapor".

5. El mejor antipolillas natural

"Yo les meto bolitas de madera de cedro natural, o las rosquitas de cedro que se ponen dentro del armario, en la propia percha. Las bolas duran un montón de años pero tienes que lijarlas cada cambio de armario, así sale la propia resina, que al final es como un aceite esencial, que no mancha. Así no tendremos polillas. Pero también se puede utilizar un antipolillas comercial de supermercado".

6 Clasificación y doblado

"La clasificación debe de hacerse por tipo de prenda. Camisetas con camisetas, pantalones con pantalones, blusas con blusa y chaquetas con chaquetas. Todo por gama de color, no. Luego, dentro de la sección camisetas puedes ponerlas por gama de color. Yo suelo hacerlo por manga larga, manga corta y de tirantes, y a su vez, dentro del tipo de manga luego clasifico también por color". Para el doblado, Iglesias responde que, para guardar las prendas por unos meses y que se conserven bien, lo mejor "es el doblado vertical o el de rollito, que al final viene a ser más o menos lo mismo".

7. Revisión: donar, tirar y mantener

¿Cómo decidir qué se tira y qué no? La organizadora asegura que es "superfácil". "Lo primero que tienes que hacer es saber si estás en el momento de hacerlo o no. Si tienes dudas, mejor no. No recomiendo a nadie que se ponga porque piense ‘tengo que tirar o regalar’". Cuando eso se tiene eso claro, llega el momento de "coger el toro por los cuernos, y el criterio es ¿Me gusta / Me queda bien? Si me gusta, pero me queda mal… No, no me lo quedo. También tienes la opción de ‘Me gusta y me queda bien, pero esta temporada no me lo he puesto por lo que sea'. Pues lo mantienes, porque en otro momento sí te lo vas a poner. Por ejemplo, este año, con el covid, hay mucha ropa de invierno y de primavera que no nos hemos puesto tanto, porque hemos vestido más cómodos en casa, tipo chándal, pero el resto de prendas no las vamos a tirar porque no las hayamos usado estos últimos meses de pandemia".

"Cuando alguna prenda no te guste pero solo la guardas por el dinero que te costó, recuerda que no pierdes dinero al quitarla, ganas espacio. Si está en buen estado, piensa en alternativas como Wallapop".

8. Limpiar y perfumar

El momento de hacer el cambio de armario de otoño es perfecto para limpiar y perfumar. "Sí, por supuesto. Sacas la ropa y pasas un trapo con un limpiador multiusos. Yo siempre utilizo un spray de una marca de farmacia que se llama Goya 19, que tiene olores fantásticos. El de té verde para el armario es una auténtica pasada. O el de higuera. Después de limpiar, vaporizo el armario con esta fragancia para que la madera se impregne y suelte ese olor tan fresquito".

9. Zapatos, bolsos y otros complementos

Alicia cuenta que suele dejar para el final esta parte. "Por ejemplo, en el apartado zapatos, una bailarina la mantengo todo el año y las 'sneakers', también. Una bota alta o con borreguito, la saco en este tiempo. Pero no se guardan en sus cajas originales; nos ocuparía muchísimo. Yo uso las cajas para zapatos de Ikea, que también son de la familia Skubb. En cada caja entran dos pares, colocados uno encima del otro pero al revés, talón con punta".

10. De nivel: la zona para básicos

"Este es un paso más avanzado en la organización del armario. Cuando sientas que ya dominas el tema de las zonas y que controlas los espacios, puedes empezar a crear subzonas más específicas. Por ejemplo, puedes tener una zona delimitada en la que siempre tienes tus básicos, esas prendas que valen igual independientemente de la época del año en la que estés. Lo bueno de hacer esto es que tu cambio de armario se puede reducir considerablemente a 'cambiar solo el 20% de tu armario'. Además, al tener ese 20% localizado y separado, el cambio será tremendamente rápido", remata.