Joan Ros Garrofé: el sastre de Rigoberta Bandini

Joan Ros Garrofé es uno de los nombres que han salido a flote tras la gran ola generada por el circo eurovisivo. Este leridano, de 29 años, es el diseñador del vestido que lució Rigoberta Bandini en sus actuaciones durante el controvertido Benidorm Fest, certamen del que Chanel salió como representante de España en Eurovisión. Ros ha logrado que el atuendo que vistió la catalana Paula Ribó (nombre real de Rigoberta Bandini) fuera tan celebrado como su canción, 'Ay mamá'.

Un vestuario –también el de sus acompañantes en el escenario– hecho a contrarreloj ya que se empezó a imaginar en Navidad cuando un amigo en común les puso en contacto. Solamente el vestido de Rigoberta Bandini (blanco, de novia) lleva encima 10 horas de trabajo en la máquina que corta la tela a láser. "Ha sido un trabajo de alta costura. Y tenía que salir a la primera... ¡Fueron dos semanas de locura!", cuenta el diseñador catalán.

El vestido es también el mensaje

Una prenda que en sí misma ya era un mensaje desde que Ros –que confiesa que ya se había empapado de la canción antes del encargo– pensó en recuperar los tapetes de las abuelas. Por su mente también rondaban los que hacía la suya. "Es una forma de rendir tributo a las madres, y a las madres de nuestras madres", explica, abrumado por la repercusión de su trabajo.

También en el cambio de vestuario durante la interpretación de la canción está el mensaje: "Ella empieza superelegante, con el tipo de feminidad que nos han hecho creer que debe ser, y al final termina con un mono sin ningún tipo de adorno, crudo, como si fuera desnuda". "Es como que hemos querido jugar en su liga, con un vestido elegante, de mujer perfecta, para acabar demostrando que no es lo que nos interesa, o que buscamos otra cosa", añade.

"Hemos querido jugar en su liga, con un vestido de ‘mujer perfecta’, para acabar demostrando que no es lo que nos interesa" Joan Ros

El vestuario se fue tejiendo con sus ideas, las de Ribó y las de Esteban Navarro, cómico y pareja y músico de Rigoberta Bandini. Fácil es atribuirle a este último que una de las palabras grabadas en el vestido sea al caldo Aneto, gracieta en referencia a uno de los versos de la canción. "Mi trabajo como diseñador es escuchar a la gente que estoy vistiendo, en este caso a una mujer, y pasar a un segundo plano. Hay decisiones que tenía que tomar ella", comenta el leridano.

Su trabajo más difícil

Ros explica que este vestido tiene "mucha esencia" de lo que hace habitualmente pero que estilísticamente no tanto. "Me lo enseñas hace un año y nunca hubiera pensado que haría un vestido así", confiesa. No porque no le guste, sino porque hasta ahora lo que hacía era muy diferente. "Yo normalmente hago sastrería, mucha americana, pantalón... muy minimalista", cuenta.

En su libreto no hay patrones ni roles. "Yo diseño ropa, coso... ¿Esto tiene género? Yo creo que no. Pienso en la persona que puede llevarlo, pero pienso en qué tipo de gustos puede tener, no en si es un hombre, una mujer o es de género no binarie", expone.

Ros confiesa, además, que por "el tiempo y la importancia del contexto" en el que enseñaba su obra, es lo más difícil que ha hecho en su vida profesional que, a pesar de su juventud, tiene ya un buen puñado de colecciones en su portfolio. Ros reside en Barcelona después de trabajar en Londres, donde estudió un máster en la escuela de moda más prestigiosa del mundo (Central Saint Martins), y Milán. Antes, con 21 años, ganó con su compañera Jessica Montes el Premi Nacional al Disseny Emergent que se entrega en la 080 Barcelona Fashion Week con una firma llamada Isometric creada para el concurso.

"Al diseñar, pienso en qué gustos puede tener una persona, no en si es un hombre, una mujer o es de género no binario" Joan Ros

Con todo, ahora es el coordinador del departamento de moda de la universidad BAU de Barcelona –donde cursó la carrera–, se encuentra en medio de la producción de los vestuarios de numerosos espectáculos de teatro y danza y ha sido el diseñador detrás del reflote de la firma española Armand Basi.

También está doctorando: un trabajo sobre la lucha de clases y la clase trabajadora. "Investigo a través de la moda el poder político que tiene una pieza, el poder simbólico de un diseño...", cuenta. Después de haber contribuido al éxito del fenómeno Bandini tan solo tiene dos objetivos: "Tener salud mental y pasar más tiempo con mis amigues".