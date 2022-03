Estilismos cedidos, publicaciones pactadas y vídeos planificados, así es el día a día en la semana de la moda de los influencers, una figura que se afianza y se convierte en el nuevo aliado de las firmas. “Los desfiles son un escaparate para futuras colaboraciones”, explican varios a Efe.

Los desfiles siempre han servido como medio difusor de moda y tendencias, pero también lo son sus primeras filas de invitados. Personajes influyentes, amigos de la firma y ahora también influencers se convierten en protagonistas de la escena de moda con su gran poder de convocatoria, acercando a las firmas sus miles de seguidores.

“Los diseñadores confían en personas que tienen influencia en redes con el objetivo de llegar a muchísima gente más allá del propio desfile in situ”, explica a Efe el influencer Alfonso Gómez Sémpere (@asempe) durante el desfile del diseñador Eduardo Navarrete, al que asiste en primera línea y enfundado en un traje del creador.

Para el valenciano, “si el marketing de influencia se hace bien llega a un montón de gente. Se genera una comunidad que sigue tus consejos y cree lo que les dices”. Una realidad que extrapola también a los eventos relacionados con la moda, en los que miles de seguidores descubren a través de los influencers firmas de las que ser clientes.

“Por lo general te viste la firma, haces una prueba de vestuario y eliges prendas de la colección para crear contenido de valor que se llevará la marca”, dice Asempe, que ha elegido un traje de rayas azules y rosas para cubrir como influencer el desfile. “Ya he recibido un montón de mensajes preguntándome por el conjunto”, apunta.

Esta estética afín y coherente es el pilar fundamental para conectar con la audiencia, así lo explica la colombiana Daniela Riaño, (@danielastyling), que viaja de Colombia a Madrid para documentar desde la primera fila cada desfile de la semana de la moda madrileña. “Lo más importante de ser influencer es generar contenido orgánico”, dice.

“La información se debe transmitir de forma sincera”, explica Riaño, incidiendo en que es relevante “hacer un trabajo previo de documentación sobre cada firma” antes de abordar las redes sociales, un trabajo de horas tras las pantallas que culmina en “contar lo que transmite la pasarela”.

Riaño fue contactada directamente por la organización de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para cubrir el evento como “influencer”. “Latinoamérica está muy lejos de España y es una forma de mostrar lo que está pasando en la moda de aquí”, explica sobre su labor. “Estoy cubriendo la pasarela desde la información de forma sincera”.

La sinceridad también se plasma en el momento de elegir prendas afines a la identidad del influencer. Así lo hace también la cantante y creadora de contenido Cintia Lund (@cintialund) embajadora de la firma de sastrería García Madrid, a cuya presentación asistió enfundada en un traje gris de hombreras marcadas.

Con un estilo setentero, Lund también protagonizó el 'front row' de Agatha Ruiz de la Prada, desfile para el que optó por un colorido kaftán estampado. “Me he sentido yo y me lo he llevado a mi terreno”, dice Lund sobre las presentaciones, desgranando que conoce ambas firmas desde hace tiempo, lo que facilita estas colaboraciones.

Una vez dentro del desfile, existen varias formas generar contenido y darle cobertura. “Pre desfile, durante y post”, explica Asempe, que ha elegido la primera y la última. “Enseñas cómo te preparas, pequeñas partes del traje y, una vez pasado el evento, subes contenido. En mi caso, fotos vestido con las prendas”, explica.

El “durante” puede hacerse de varias formas, o bien subiendo fotos y vídeos del desfile, como han hecho estos días el influencer Mikel Fajardo (@mikelfajardo) el desfile de Andrés Sarda, o bien realizando un takeover, en el que la firma cede su propia cuenta de Instagram al influencer, que narra el desfile y genera contenido desde el perfil oficial.

Las semanas de la moda también se convierten en una forma de potenciar colaboraciones ya existentes con otras marcas. “A través de la moda te pueden conocer para futuras colaboraciones, porque no deja de ser una firma de expresarte”, dice Daniela Estévez (@danielasirena) durante el desfile de Pilar Dalbat.

Así es como Alis Guijarro (@alisguijarro) asistía al desfile de Hannibal Laguna con una americana de María de la Orden inmortalizando el momento en una foto, y Teresa Seco (@teresaseco) hacía lo propio con la firma de cosmética L’Oreal, al igual que Jedet (@jedet) con Yves Saint Laurent, cuyo maquillaje lució para asistir al desfile de Sarda.