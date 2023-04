Con la proximidad del verano, muchas personas sienten la necesidad de esforzarse para lucir cuerpo en la playa o la piscina. Es lo que popularmente se denomina 'operación bikini', una tarea nada fácil y que requiere de un enfoque disciplinado y saludable. Es importante tener en cuenta que la 'operación bikini' no debería ser una carrera al esprint. Es mucho más efectiva si se planifica con anticipación en lugar de esperar hasta unas semanas antes del verano.

El primer paso es centrarse en la alimentación. No hay manera de conseguir un cuerpo saludable sin una dieta equilibrada. Esto significa que debes comer alimentos nutritivos y limitar el consumo de alimentos procesados y altos en calorías. Asegúrate de incluir suficientes proteínas, verduras, frutas y carbohidratos complejos en tu dieta diaria. También es importante beber suficiente agua y evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas.

El siguiente paso es incorporar el ejercicio regular en tu rutina diaria. Y el más sencillo es caminar, una actividad muy placentera que está al alcance de cualquiera y es una buena forma de desconectar de la rutina diaria. Además, proporciona numerosos e importantes beneficios para la salud, ya que mejora la actividad cardíaca, previene enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión, el cáncer o el alzhéimer. Además, fortalece los músculos y los huesos y mejora el equilibrio, la coordinación y el estado de ánimo.

Si tu objetivo es bajar algunos kilos de más, los expertos señalan que sí, que es posible perder peso únicamente caminando, aunque eso sí, siempre que acompañes las caminatas de una dieta equilibrada y una ingesta comedida.

¿Cuánto peso puedo perder caminando?

Según los expertos, para perder un kilo de grasa es necesario quemar unas 7.000 calorías. Vamos con un ejemplo básico tomando como referencia a una persona de unos 75 kilos. ¿Cuántas calorías perdería en una hora de caminata?

A velocidad normal (unos 4 km/h) perdería 236 calorías.

(unos 4 km/h) perdería 236 calorías. A velocidad moderada (5 km/h) serían 276 las calorías quemadas.

(5 km/h) serían 276 las calorías quemadas. A un ritmo ya cercano al trote (sobre los 7 km/h) se perderían 394 calorías.

Con estas premisas, una persona con las citadas características físicas necesitaría unas 30 horas caminando a velocidad normal para deshacerse de un kilo de peso; algo más de 25 horas si camina a velocidad moderada; y unas 17 horas al trote. Si alargamos estos resultados a lo largo de un mes, con un día de descanso a la semana, tendríamos que caminando a velocidad normal una hora al día durante seis días a la semana, eso es, 24 horas al mes, se perderían unas 5.600 calorías (800 gramos de peso); el mismo ejercicio pero a velocidad moderada quemaría 6.624 calorías (casi 1 kg); y, por último, caminando casi al trote unas 10.000 calorías (aproximadamente 1,5 kg).

Trabajar la autoestima

Finalmente, recuerda que el éxito de la 'operación bikini' no se trata sólo de cómo se ve tu cuerpo, sino también de cómo te sientes en tu propia piel. Si bien es importante cuidar tu salud física, también es esencial trabajar en tu autoestima y aceptar tu cuerpo tal como es. No te compares con otros y no te sientas presionado por los estándares irreales de belleza. En su lugar, céntrate en sentirte feliz y saludable en tu propio cuerpo.

En resumen, la 'operación bikini' es un enfoque a largo plazo para conseguir un cuerpo saludable y atractivo. Requiere de una dieta equilibrada, ejercicio regular, cuidado de la salud mental y emocional y aceptación de uno mismo. Si te enfocas en estos aspectos, estarás en el camino correcto hacia una vida saludable y feliz.