El Barça persigue a la moda: así es la "apuesta estratégica" que convierte a los jugadores en modelos.

El Barça, sigilosamente, convirtió los pasillos de las entrañas del Camp Nou en íntimas pasarelas de moda. El club logró relucir un desconocido 'glamour' del viejo estadio, ahora casi derruido por las obras, e incluso está sacando lustre al Estadi Olímpic Lluis Companys. Todo esto, a través de sus futbolistas, convertidos en modelos ocasionales cuando acuden, por ejemplo, al estadio en un día de partido.

El Barça, canino como está, aprovecha el tirón de sus deportistas para explotar una nueva vía de negocio: crear colecciones propias de moda. "Son una apuesta estratégica", cuentan desde la entidad. Prendas que van más allá de lo deportivo, pensadas para el día a día, y que algunos de los jugadores lucen. "Durante los últimos años las camisetas de fútbol han ido más allá del estadio y del día de partido, pasando a ser piezas clave de la industria de la moda. La moda deportiva se viste como expresión de identidad y como icono de estilo", exponen. Y para tirar de esa nueva relación fútbol-moda el club aprovecha su potencial mediático y sus herramientas. En este sentido, el club anunció este viernes el lanzamiento de una colección de ropa diseñada por la firma holandesa de moda urbana Patta (y, en este caso, también Nike).

En las redes sociales del equipo azulgrana se puede observar como la relación entre el Barça y la moda ha ido a más. Y, concretamente, con los jugadores. "Utilizábamos a modelos pero últimamente estamos cogiendo más a futbolistas. Vimos que, al final, no hay mejor embajador que los propios jugadores", explican. No es nuevo que futbolistas hagan incursiones en la moda, aunque sí que es remarcable que sea el propio club quien lo potencie como apuesta de márketing. Del Barça, recordarán cuando Pep Guardiola desfiló para Antoni Miró en 1993.

Éxito de venta

Sin una periodicidad fija, el club lanza colecciones -"realmente, se venden muy bien"- más o menos cada dos meses. Una de las últimas del verano pasado, llamada 'Festival', estaba inspirada en 'looks' que se ven en estos macroeventos de música en directo. "Con esta, por ejemplo, buscamos encontrar relación con el tema de Spotify [la plataforma de 'streaming' es el principal patrocinador del equipo]", exponen desde el club. Para cada colección miran los perfiles que existen en la plantilla. "Intentamos coger a jugadores que encagen más con el estilo", comentan.

Estas colecciones no tienen nada que ver con Nike, marca que viste las equipaciones deportivas, sino que se gestionan todas desde Barça Licensing&Merchandising (BLM), la sociedad cuya venta del 49% está aprobada por la asamblea como una posible futura 'palanca' de ingresos. "La joya de la corona", la definió el vicepresidente económico, Eduard Romeu. Hace unos días el club informó del cierre de cuentas: BLM registró un aumento del 54% en ventas en las tiendas físicas respecto al ejercicio anterior, coincidiendo con la apertura de ocho puntos de venta.

Los jugadores, cuentan, han recogido el guante y colaboran en las sesiones de fotos como en las comentadas llegadas al estadio luciendo algunos de los diseños que se comercializan. Un día el club colocó una cámara para cazar los modelitos de los futbolistas al entrar al estadio... Y bingo: contenido altamente viral en las redes del Barça. Especialmente llamativos (y comentados) son los 'looks' de Koundé, uno de los se lo ha tomado más en serio y con gusto. "No se les impone, pero ellos se prestan a hacer estas cosas, lo tienen muy interiorizado", dicen. Tampoco es ningún secreto que uno de los que más atracción generan en redes sociales es Gavi. La edad y, sobre todo, el rendimiento deportivo cuentan a la hora de generar 'engagement' en redes sociales, avisan. El éxito en las redes, pues, también depende de si entra o no la pelotita.