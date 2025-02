Las estrellas mejor vestidas de los Premios SAG 2025

La temporada de premios del cine enfila ya su recta final antes de los Oscar, cuya gala se celebrará la madrugada del domingo al lunes, horario español. Aunque la mayoría de las estrellas estarán reservando para entonces sus 'looks' más espectaculares, anoche, el Shrine Auditorium de Los Ángeles fue testigo de un verdadero desfile de autendos memorables y deslumbrantes, durante la gala de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG). En general, se impuso el glamur relajado.

1.Demi Moore, de Bottega Veneta

Había muchas esperanzas en que Demi Moore se llevara el premio a la mejor interpretación femenina por su papel en 'La sustancia', que también le mereció el Globo de Oro, y por la que también está nominada a mejor actriz en los Oscar. Y finalmente, se lo llevó. Al recoger su estatuílla la actriz aprovechó para ofrecer otro conmovedor discurso de superación y autoestima: "Estaba pensando en esta noche y me di cuenta de que no me había acordado de cuando me hice miembro de esta increíble organización [el sindicato de actores, SAG]. Fue en 1978. Tenía 15, casi 16 años. Cambió mi vida porque me dio sentido. Me dio un propósito. Me dio dirección. Yo era solo una niña sin plan de vida", señaló. Como viene haciendo en las alfombras rojas de este último año, volvió a eclipsar con uno de los modelos más espectaculares de la noche. Un vestido de cuero negro de cintura baja de la colección de verano 2025 de Bottega Veneta.

Demi Moore, recogiendo su premio SAG. / AP

2.Timothée Chalamet, con camisa verde 'Brat'

Timothée Chalamet, que dio la sorpresa en estos SAG y se llevó el premio por su interpretación de Bob Dylan en la película 'A Complete Unknown', ha lucido en la alfombra roja un 'look' de moderno cowboy. Un original conjunto con un traje de cuero Chrome Hearts, una camisa verde 'Brat' y una corbata bolo con incrustaciones de diamantes de Cartier.

Timothee Chalamet, ganador del premio al mejor actor SAG 2025. / AP

3.Zoe Saldaña, Saint Laurent

Zoe Saldaña se impuso en la categoría de mejor actriz de reparto en los SAG, consolidándose como gran favorita a los Oscar, pues también se ha llevado los galardones previos de los Globo de Oro, el Critics’ Choice y el BAFTA. En esta ocasión, la actriz ha lucido un vestido 'strapless' de terciopelo negro de una sola manga de Saint Laurent, con un espectacular detalle de volante.

4.Ariana Grande, de Loewe

De nuevo, haciendo honor a su personaje de Glinda en 'Wicked', Ariana Grande ha pisado la alfombra roja de los SAG con un vestido etéreo en rosa empolvado de Loewe, con corpiño floral en seda transparente, donde cada flor estaba hecha de plumas, y una cola de gasa.

5.Pamela Anderson, de Dior

Pamela Anderson, que en esta gala en la que iba como nominada y presentadora, fue una de las mejores vestidas con un 'look' de novia seda blanca de Dior y diamantes de Pandora, donde destacaba un colgante de más de cinco quilates. Como viene siendo habitual, la 'exvigilante de la playa', llevó el cutis libre 100% de maquillaje.