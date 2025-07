Vuelve Oasis: el regreso de los hermanos Gallagher resucita la moda britpop que triunfó en los 90 y 2000

La gira de reunión de Oasis ('Live '25') ha revolucionado el mundo de la música, pero también el mundo de la moda, tal como hicieron en los 90 y 2000 los hermanos Gallagher, Liam y Noel, de 52 y 58 años, respectivamente. La banda más representativa de britpop se separó en 2009, pero ha seguido muy presente musicalmente -sus dos primeros álbumes, 'Definitely Maybe' (1994) y '(What's the Story) Morning Glory?' (1995) están entre los discos más populares de finales del siglo XX en Spotify-, y también en la moda, donde el dúo de Manchester definió un estilo distintivo 'cool' y muy 'british' que fusionaba el armario de la clase trabajadora con influencias 'mod', de aquellos jóvenes de los 60 que escuchaban a los Beatles y se cortaban el pelo como el cuarteto de Liverpool.

Los explosivos Gallagher han firmado la paz, o una tregua, y se suben juntos de nuevo a un escenario este viernes y sábado, 4 y 5 de julio, en Cardiff (Principality Stadium), en los dos primeros de los 14 conciertos que ofrecerán este verano en Europa. Los nostálgicos de aquella época, y sus hijos, la Generación Z que adora todo lo que huela a 'vintage', volverán a vestirse con aquellas prendas que tan bien refleja la película 'Trainspotting' (1996), o que tan bien vistieron otras bandas rivales de Oasis, como Blur, The Verve o Elastica.

En las antípodas del otro estilo dominante de los 90, el grunge originario de Seattle que lideró Nirvana, con sus guitarras distorsionadas, sus letras crudas e introspectivas, y sus 'looks' desaliñados de camisetas amplias, pantalones raídos y camisas de cuadros, el britpop buscaba revitalizar la escena británica con un sonido más optimista y melódico, una versión similar pero mejorada de las bandas de los años 60. Un uniforme más elegante y 'cool', que igual servía para ir en autobús o subir a un escenario.

De izquierda a derecha, Lennon Gallagher, el cantante Liam Gallagher, Molly Moorish-Gallagher y Gene Gallagher, posando para la campaña 'Festiva' de Burberry. / INSTAGRAM / BURBERRY

La parka de Burberry y otros 'must'

Un elemento central de la moda britpop eran las prendas de abrigo llamativas, con especial atención a las parkas de marcas como Barbour, Stone Island o Burberry. Esta última marca acaba de lanzar la colección Festival, "inspirada en la cultura británica de los 90 y el fenómeno 'cool britannia' (...), un legado que sigue vigente", asegura la marca. La cápsula cuenta con Liam Gallagher junto a sus hijos Lennon, Molly Moorish-Gallagher y Gene (hijos de Patsy Kensit, Lisa Moorish y Nicole Appleton, respectivamente). La herencia cultural queda asegurada, pues, en la siguiente generación, en una campaña en la que también participan otros iconos británicos, como Cara Delevingne y Alexa Chung.

El cantante Liam luce su propia parka Burberry, diseñada por Christopher Bailey, de la colección Primavera/Verano 2018, que se ha reeditado en una edición limitada, a la venta este mes de julio en tiendas físicas y 'online'.

Además de parkas con bolsillos, otras prendas de abrigo, como anoraks y chubasqueros son muy representativas de este estilo, que también apuesta por prendas interiores icónicas, como los polos Fred Perry o Lacoste, chaquetas y camisetas deportivas, con especial querencia por los básicos retro de Adidas. Cultura popular y de fútbol, que la marca de las tres rayas, ha actualizado ahora con una nueva colección al alimón con los Gallagher.

'Original Forever' se llama la cápsula que consolida una relación de más de 30 años entre la marca y la banda originaria de Manchester.

Noel y Liam Gallagher, hermanos y líderes de Oasis, en su nueva imagen para la colección de Adidas, 'Original Forever'. / INSTAGRAM / ADIDASUK

Nueva imagen juntos

El lanzamiento, este pasado 22 de junio, ha coincidido con un vídeo del clásico 'Live Forever' (1994), que ensambla imágenes de conciertos actuales con otras de archivo de la banda, así como una foto nueva de los Gallagher juntos. Mirada desafiante sobre fondo negro. Nostalgia noventera en forma de chaquetas y conjuntos deportivos, zapatillas y sombreros de pescador.

Varios 'looks' de la nueva colaboración de Adidas con Oasis. / INSTAGRAM / ADIDASUK

Además del icónico 'bucket hat' (por ejemplo, de Kangol), otros accesorios apuntalan el estilo britpop, como son las gafas de montura redonda y cristales tintados, al estilo John Lennon. Y, por supuesto, el peinado, conocido como 'Mod Hair' o 'Mod Cut'. Tras el revival' hace unos años del estilo ochentero del 'mullet', el peinado típico de los Gallagher se ha vuelto a poner de moda en barberías y redes sociales. Se caracteriza por un peinado más corto en los laterales, un flequillo recto y bien de volumen en la parte superior.