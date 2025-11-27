Muere Pam Hogg: la carrera de la diseñadora más rockera de la contracultura británica de los 80, en 5 claves

La diseñadora de moda escocesa Pam Hogg, figura autodidacta de cabello amarillo ácido que marcó con su espíritu rockero la escena contracultural británica y vistió a celebridades como Rihanna, Björk, Kylie Minogue, Lady Gaga, Kate Moss y Debbie Harry, ha fallecido, tal como ha informado su familia a través de una nota en Instagram. "Sus últimas horas fueron tranquilas y rodeadas del amoroso cuidado de amigos y familiares queridos", han señalado. "El espíritu creativo de Pamela y su obra marcaron la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención", continúa el comunicado.

No ha trascendido la causa de su muerte, aunque la familia ha agradecido al personal del St. Joseph Hospice, un centro para enfermos terminales de Londres, el "hermoso apoyo" brindado a Hogg. Ella nunca quiso desvelar su edad, pero la prensa británica asegura que tenía 66 años.

La que se definía a sí misma como un icono punk -exactamente, "diseñadora de moda/músico/cineasta/traviesa/doctora de letras y corazones rotos"-, deja una marca inconfundible en la moda (además del diseño del trofeo de los premios BRIT de la música británica, que entregó en 2016). A continuación, los cinco momentos clave que consolidaron a Pam Hogg como una de las diseñadoras más influyentes y emblemáticas de su tiempo:

1981: primera colección Nacida en Paisley, Hogg comenzó en la moda combinando ropa usada con las que sacaba nuevas creaciones (en realidad, había estudiado Bellas Artes en la Escuela de Arte de Glasgow). Irrumpió en el mundo de la moda en 1981 con su primera colección, 'Psychedelic Jungle', de estética andrógina y próxima a la escena New Wave. Sus diseños pronto se hicieron de culto en el famoso puesto Hyper Hyper, en el mercado de Kensington: originales y de espíritu rebelde, rápidamente conectaron con la escena contracultural londinense. Hogg se unió a diseñadores como Bodymap para redefinir la moda de los años 80, creando prendas que no solo eran ropa, sino una declaración de rebelión.

Moda de club y estética punk En los años 80, Pam fue una figura clave en la moda de club y la cultura punk que dominaba Londres. Su enfoque desafiante y experimental la convirtió en una favorita de las estrellas del punk, el new romantic y otros movimientos alternativos. En un entorno donde la moda era sinónimo de transgresión, sus diseños con cortes audaces, trajes extravagantes, monos entallados 'de gato', abrigos peludos en colores vibrantes y materiales poco convencionales (como el PVC y el látex) capturaron el sentimiento de la era. Fue el comienzo de su estrecha relación con figuras musicales, artistas y celebridades de la época, desde Debbie Harry -de la que llegó a ser telonera con su propia banda, Doll-, hasta Kylie Minogue, Kate Moss, Lady Gaga, Rihanna, Lily Allen y Björk.

Colaboraciones con estrellas Uno de los momentos más notables de su carrera fue su asociación con algunas de las figuras más grandes de la música, quienes se convirtieron en embajadoras de su estilo único. Vistió a artistas como Debbie Harry o Siouxsie Sioux, y más tarde a superestrellas como Lady Gaga, Kylie Minogue, y Rihanna. Estos iconos del rock y la música pop usaron sus diseños en escenarios y eventos públicos, lo que consolidó su reputación como la diseñadora de la música y la moda alternativa, con detalles como tachas, remaches y diseños gráficos provocadores.

Marca personal y alta costura En toda su carrera, Hogg nunca se ajustó a las expectativas comerciales de la moda convencional. En los años 90 y 2000, después de un breve retiro para centrarse en la música, regresó a la escena con energías renovadas. En 2009, su colección 'Galaxy Warriors' fue recibida con entusiasmo en la Semana de la Moda de Londres, con sus diseños llenos de atrevidos trajes de cuerpo entero, monos metálicos y piezas con reminiscencias de la ciencia ficción. Su capacidad para fusionar alta costura con estética punk sigue inspirando a diseñadores contemporáneos, como el también escocés Charles Jeffrey, Rick Owens o Gareth Pugh.