Brigitte Bardot y su extenso legado en la moda, del escote que lleva su nombre al recogido perfectamente imperfecto: su estilo, en 7 claves

El último mito del cine francés y 'sex symbol' de los años 1950 y 1960, Brigitte Bardot, se apagó este pasado domingo, en Saint-Tropez, a los 91 años. Además del medio centenar de películas míticas, como 'Y Dios creó a la mujer' dirigida por Roger Vadim en 1956, y de una larga carrera como cantante, con letras como la erotísima 'Je t'aime... moi, non plus', grabada en 1967 con su antiguo amante Serge Gainsbourg, deja un extenso legado en el mundo de la moda, donde supo construir un estilo propio e inconfundible, tan sensual como elegante, tan relajado -el 'effortless' francés- como natural, y que hoy sigue influyendo a generaciones posteriores.

Pura actitud provocadora que, cíclicamente, ha ido reapareciendo en nuevas caras famosas que han reinterpretado sus 'looks', su forma de maquillarse y sus peinados. Desde Jane Birkin, su heredera natural, amiga y contemporánea, que recogió el testigo de Bardot desde una versión más bohemia y británica, hasta, ya en los 90 del siglo pasado, 'supermodels' como Claudia Schiffer, Kate Moss, actrices como Alexa Chung y Margot Robbie o, en España, destacados ejemplos, como las actrices Penélope Cruz y Patricia Conde.

He aquí 7 claves del estilo BB, el apodo cariñoso por el que llamaban a Brigitte Bardot:

Peinado despeinado 'beehive' con flequillo en V La cantante de 'Back to Black', Amy Winehouse, llevó al extremo este tipo de melena abultada, cardada y desordenada. A veces recogida con media cola suelta, en otra de sus versiones. En los años 1950 era un peinado de moda y lo lucieron en su versión más elegante actrices como Audrey Hepburn, pero fue BB quien le dio un 'twist' con una versión mucho más desenfadada. Su melena rubia -aunque en realidad era castaña hasta que comenzó a teñirse con 20 años-, voluminosa y ligeramente despeinada fue tan icónica como revolucionaria. Ni pulida ni excesivamente producida: el pelo de Bardot simbolizaba libertad, juventud y un cierto desdén por la perfección. El flequillo largo y abierto, en 'V', asimétrico, sigue siendo uno de los más imitados de la historia. Entre sus fans, Claudia Schiffer y Kate Moss, o Penélope Cruz y Patricia Conde.

Brigitte Bardot, durante una rueda de prensa, en 1965, en Hollywood. / AFP

Escote 'bardot' Básicamente, llevar los hombros descubiertos. La actriz amante de los animales dio su nombre a un escote inspirado en su estilo, con las clavículas y la parte superior del busto descubiertos, a veces en forma de corazón. Muy femenino e ideal para el verano, se puede lucir tanto en mangas cortas, largas, 'tops', camisolas o vestidos... Casas como Loewe o Balmain suelen incidir en este patrón, muy del gusto también de famosas como Gigi Hadid, Alexa Chung y Olivia Palermo.

Bardot, en el Festival de Cine de Venecia, en 1958. / EPC

Bailarinas y pantalones capri Su primer hito en el cine fue 'Y Dios creó a la mujer' (1956), donde dejó huella con un 'look' que se impondría en toda Europa: los pantalones capri o pirata con bailarinas. Volvió a repetir estilismo en 'Una vida privada' (1962).

Un típico 'look' Bardot: pantalones capri, bailarinas, camisa de rayas, flequillo y mirada felina. / INSTAGRAM

Cuadros de vichy Pasando de cualquier norma de protocolo tradicional, BB pasará a la historia por ser una de las abanderadas del estampado de vichy. Lo adoraba tanto que hasta el vestido de novia con el que se casó con el actor Jacques Charrier, el 18 de junio de 1959, tenía estos cuadritos, en color rosa. La actriz optó por un corte 'midi', a caballo entre la silueta 'baby doll' y la estética campestre (algodón, cuadros de vichy y cuello babero). Tenía todo tipo de prendas con este mismo estampado: camisas como la que llevó en la película 'La verité', y faldas, como la que llevó en la película 'Las Petroleras'.

En su boda, Brigitte Bardot "llevó el vichy del pícnic al altar", recuerda esta publicación de Instagram. / INSTAGRAM

Camisetas de rayas Además de las cestas de mimbre y los sombreros de paja, otra de las prendas características del armario BB eran las camisetas de rayas, la 'marinera' que antes elevó a categoría de moda Coco Chanel. La camiseta marinera pasó de ser el atuendo habitual de los marineros del siglo XIX a un elegante icono del cine que alcanzó su cima con Bardot en 'Contempt' ('El desprecio'), la película de Jean-Luc Godard de 1963.

Brigitte Bardot junto a Jack Palance, en el filme 'Contempt', de Jean-Luc Godard, en Roma, en 1963. / Associated Press / LaPresse / LAP

Mirada felina El delineado era típico en el maquillaje de los 50 y 60, pero Brigitte lo personalizó maximizándolo. Su 'cat eye' grueso sobre el párpado se impuso luego en pasarelas y 'celebrities', y tanto en maquillajes de día como de noche. Ella aún lo sofisticó más con unas pestañas de vértigo y accesorios que aportaban más teatralidad a sus estilismos, como las cintas para el pelo y los gorros.

Brigitte Bardot. / DOUGLAS KIRKLAND, CELEBRITY VAUL / EFE

Camisas con lazo y jerséis de canalé Cuando no vestía faldas 'midi' o vestidos con mucho vuelo, al mito del cine francés le gustaba lucir sencillos jerséis ajustados de canalé (combinados con pantalones capri o minifaldas de plisados) y románticas camisas con lazada al cuello.