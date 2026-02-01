Zapatillas de mujer 2026: la inspiración retro y la estética runner pisarán fuerte esta temporada: los 10 modelos más deseados

La moda avanza, pero no siempre mirando hacia delante. En 2026, el universo de las zapatillas de mujer confirma una idea ya presente en temporadas anteriores: el futuro del calzado urbano pasa por el pasado, por la herencia y el archivo deportivo y por iconos reconocibles reinterpretados sin estridencias. Las consumidoras ya no buscan sorprender a cualquier precio, sino invertir en modelos con historia, credibilidad y capacidad de adaptación al día a día.

El dominio del retro runner

Según avanzan las revistas especializadas y los expertos de moda urbana del Grupo JD Sports, la estética que marcará 2026 será la del retro runner. Zapatillas nacidas para correr a finales de los años 90 y principios de los 2000 -como las Air Max 95, ASICS GEL-1130, Nike P-6000 o New Balance 740- se consolidan como calzado urbano. Sus volúmenes técnicos, bases de malla y estructuras complejas se integran en 'looks' cotidianos gracias a un equilibrio entre carácter y facilidad para combinar, especialmente en tonos grises, blancos con azul marino o 'soft pink', y acabados ligeramente metalizados.

Clásicos de perfil bajo

Mientras el running gana terreno, los modelos clásicos siguen siendo esenciales. Adidas Handball Spezial, Mexico 66 TGRS de Onitsuka Tiger o Superstar demuestran que la sencillez continúa siendo una apuesta segura. Muchas de estas 'sneakers' apenas tienen suela y apuestan por materiales como el satén, difuminando los límites entre bailarinas, mocasines y zapatillas deportivas.

Técnica y moda

La normalización del calzado técnico en el entorno urbano es otra macrotendencia. Modelos como Salomon XT-6 u On Running Cloudtilt ya se perciben como opciones lógicas dentro del 'streetwear'. La funcionalidad real -amortiguación, ligereza, estabilidad y confort- se convierte en un argumento estético.

Maximalismo y minimalismo

En 2026 convivirán siluetas contundentes y diseños depurados. El nexo común será la herencia deportiva, especialmente de los años 60 y 70, y el uso de colores neutros, que aseguran un armario coherente y funcional.

Estos son los 10 modelos de 'sneakers' que marcarán tendencia este 2026:

Adidas Handball Spezial Una clásica zapatilla de pista cubierta con resistente suela de goma que ha superado el paso del tiempo con nota. Este año, su ante se llevará en tonos chocolates o con estampado felino. Desde 1979, año de su lanzamiento como modelo profesional de balonmano, ha evolucionado hasta convertirse en un icono de la moda urbana. Combínalas con pantalones sastre y jerséis, jeans y ropa deportiva urbana y retro. 📌Precio: 120 €

El modelo Spezial Handball de Adias, en su versión más felina. / ADIDAS

New Balance 740 Primero fueron las 530, luego las 9060, las 878, las 1916... Y esta temporada, las 740, un modelo que regresa directamente de los archivos de New Balance con nuevas y llamativas gamas de color para darle a este clásico del 'running' de los 2000 un toque de actualidad. Puedes llevarla todo el día -'From 7:40AM to 7:40PM' es su lema-, desde la clase del 'gym', hasta la oficina, con un traje 'oversized', y de 'afterwork'. 📌Precio: 120€.

Las nuevas New Balance 740. / NEW BALANCE

Converse All Star metálica Hasta casi un 1.700% aumentaron las búsquedas en Google durante el último año del modelo plateado de la clásica zapatilla Converse All Star, según revela un estudio de la marca deportiva JD Sports. Al parecer 'centennials' y 'millennials' están reviviendo de nuevo la estética intergaláctica (que ya se llevó en los dos mil). La 'culpa' la tienen algunas 'it girls', que las han vuelto a poner de moda, como Emily Ratajkowski y Dakota Johnson. Combinan genial con 'looks' monocromáticos (negro, blanco y gris), 📌Precio: desde 65€

El modelo plateado de las Converse All Star. / CONVERSE

Salomon XT-6 Fuera de la montaña, son ideales para el asfalto y para combinar con una taza de café de especialidad. En su versión color rosa empolvado combinado con detalles en marrón tierra, beige y rosa flamenco son las más deseadas de la marca esta temporada. A pesar de la suela gruesa, e incluso con tacos y acabados de 'trail', casan a la perfección con 'jeans', pero también con faldas midi y vestidos. 📌Precio: 180€.

En rosa empolvado, las Salomon XT-6 más buscadas de la temporada. / SALOMON

Bridge Satin de Hoff El satén será uno de los tejidos más importantes en zapatillas este 26026, sobre todo de las que adoptan una silueta más parecida a las clásicas bailarinas [otro de los estilos que más veremos]. Ideales para quien quiere dar un toque romántico a su'look'. Las de Hoff tienen una parte trasera con detalle de logo y elástico fruncido para mayor ajuste (se pueden poner sin agacharse). 📌Precio: 150€.

Modelo Bridge Satin. / HOFF

Nike Air Max Moto 2K Esa estética deportiva con malla transpirable y elementos metalizados nos traslada directamente a la moda de los años 2000. Son la reinterpretación de un modelo presentado en 2008 y busca seguir la estela de retro-runners como las Vomero 5 o las Pegasus 2K5. 📌Precio: 129,99€

Nike Air Max Moto 2K. / NIKE

Asics GEL-1130 La línea de zapatillas Asics GEL 1130 toma como inspiración modelos anteriores de la marca -también en la estela del retro running de los 2000-, sin embargo, su diseño busca al mismo tiempo un toque moderno que se adapta al 'streetwear' actual. 📌Precio: 110€

On Running Cloudtilt También conocidas como las zapatillas de Zendaya, estas 'sneakers' suman un estilazo impecable con un comfort de ensueño, gracias a su extraordinaria amortiguación. Llévalas con leggins, pitillos o jeans y americana 'oversize' para una combinación de 10. 📌Precio: 170€.

On Running Cloudtilt. / ON

Nike P-6000 Con diversos elementos del pasado de las Pegasus, estas zapas con malla transpirable con revestimientos horizontales y verticales ofrecen un 'look' de 'running' de la primera década del siglo XXI, tan llamativo como un majestuoso caballo alado. Aliadas perfectas de sudaderas 'oversize' y chaquetas 'bomber'. 📌Precio: 109,99€.

El modelo P-6000 de Nike. / NIKE

Con cuña, de Isabel Marant / Bershka Aunque no son para todos los gustos, las 'sneakers' con cuña interior están de vuelta. Los modelos de 'Willow' y 'Bobby' de la firma Isabel Marant se convirtieron en el objeto de deseo de 'it-girls' y 'celebrities' de todo el mundo, transformando por completo el estilo urbano (Sarah Jessica Parker, Alessandra Ambrosio o Nicole Richie las solían llevar). Once años después vuelven, reeditadas, en las 'Bekett' (con cuña 5 cm extra). El 'revival' tiene versiones más accesibles, como las de Bershka (con o sin flecos). 📌Precios: 525€ / 45,95€.