Ahora mismo nos encontramos con un clima que para el día a día no acaba de convencernos. No tenemos muy claro qué ropa ponernos, porque unos días hace más calor y otros refresca inesperadamente, así que cada vez que vamos a salir de casa jugamos un poco a la lotería eligiendo la ropa que nos vamos a poner. No obstante, para una cosa este clima es más que favorable: el deporte.

¿Cuáles son las condiciones perfectas para el deporte?

Hay que tener en cuenta que cuando hacemos deporte aumenta nuestra temperatura corporal. Por lo general, las temperaturas bajas son las mejores para hacer deporte, pero para disfrutar del buen clima mediterráneo, con manga corta, que te de el sol y sin pasar frío, ahora es un buen momento. Un poco más adelante hará excesivo calor, por lo que habrá que controlar las horas para salir, pero ahora todavía tenemos margen.

Deporte al aire libre

Ahora en mayo todavía se puede hacer deporte al aire libre a casi cualquier hora del día, pero siempre que se pueda es interesante intentar evitar las horas con más sol. Entre los deportes que más se practican son: caminar, correr, hacer senderismo, ciclismo, patinaje, natación… y uno que se ha puesto muy de moda es el pádel.

Deportes a cubierto

Como dice el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Aunque haga mejor tiempo que antes, algunos días son más fríos de lo normal, ya que son más o menos frecuentes los cambios bruscos de temperatura. Por eso, tener alguna alternativa a cubierto siempre puede ser interesante. De los anteriormente nombrado, algunos deportes como la natación o el pádel pueden ser practicados a cubierto, pero hay otras alternativas para poder ejercitarte durante estos días, como puede ser el gimnasio o ejercicios de cardio y fuerza en casa.

Ponte en forma

