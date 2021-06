Un día cualquiera, estamos en la calle, en la cafetería, en casa… en cualquier sitio. Algo ha llamado nuestra atención y descubrimos una persona inconsciente en el suelo. Dentro de nosotros salta una alarma y se desencadenan rápidamente emociones que hay que gestionar. Se precisa de una toma de decisiones rápida. Comprobar si respira o no y en este último caso, llamar al 112 y actuar. Necesitamos manos firmes, seguras, que reconozcan la emergencia y se lancen sin dudar a prestar ayuda a esa persona, que den la presión justa en el lugar preciso, en medio del pecho.

Su vida está en mis manos, también en las tuyas. Si hacemos algo y lo hacemos bien podemos ayudar a mejorar la supervivencia de esa persona, podemos evitarle lesiones graves. A esa persona no la conozco, tú tampoco, o ¿quizás sí? Seguro es hijo/a, padre/madre, abuela/o, vecina/o,...de alguien. Seguro tú y yo somos hijos/as… de otros/as alguien. Cadenas que se enlazan de manera continua, que se apoyan y son más fuertes juntas.

¿Qué podemos hacer?

Mi vida está en tus manos y tu vida en las mías. Una co-responsabilidad que asusta pero no por ello, escondamos la cabeza cual avestruz, no giremos la cabeza mirando hacia otro lado, no esperemos que sea otro/a quien actúe. Enfrentemos la realidad, mejor aún anticipémonos a ella y sea cual fuere nuestro espacio profesional, comprometámonos en este objetivo: cuidemos la vida. Aprendamos y practiquemos unas sencillas maniobras que realizadas con rapidez y eficacia pueden ser decisivas para salvar vidas.

Son muchas las personas dedicadas a la formación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador. En Castellón destacamos hoy la labor de la Escola de Seguretat Pública de l'Ajuntament (ESPAC), de sus profesionales Vicente Bedia Nebot y Joaquín Gil Puerto que, durante años se han dedicado a formar a la ciudadanía, a bomberos, policías… y al alumnado y profesorado de los centros educativos de nuestra ciudad.

Así nos conocimos en la Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló, hace muchos años y así surgió un compromiso que trasciende los muros de nuestra escuela, en la Plaza Fadrell.

Educar en valores y diseñar para la sociedad

Como docentes valoramos la importancia de la formación en prevención de riesgos laborales pero como educadores también formamos en valores y uno de ellos es la responsabilidad social. Entendemos el Diseño como elemento esencial de comunicación, cambio y mejora social. Como una oportunidad de acercarse a la sociedad, de escuchar sus necesidades y de proponer soluciones que inciden en su bienestar.

Diseñar es responsabilidad y en ese diseño queremos hacer partícipes a la misma sociedad, a todos aquellos que estén interesados en este objetivo común, desde las comunidades educativas, Ayuntamiento, empresas cerámicas,... por ello lo hicimos a través de un proyecto colaborativo: CS 112 Ceramic Beats.

El proyecto CS 112 Ceramic Beats

En el curso 2017-18 se pone en marcha un proyecto que trata de poner en valor a Castellón como ciudad cardioprotegida y como ciudad de la cerámica. Se trata de diseñar unos elementos cerámicos que ubicados junto a los desfibriladores en los espacios públicos, de titularidad municipal, actuarían como recordatorios visuales de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación precoz. Es decir, imágenes que nos ayudan a recordar qué tenemos que hacer. El diseño cerámico se propone así como herramienta de mejora en el bienestar socio-sanitario de la ciudadanía.

Estos paneles cerámicos se realizan específicamente para el espacio y las personas al que van destinados. Así, adaptamos el lenguaje plástico-visual cerámico a la comunicación que se pretende. Es importante que aquellas personas a las que se dirige, entiendan y puedan fácilmente recordar esas imágenes.

Así surge la colección Cor de Festa, realizada por Vallivana Martínez Sales para el Palau de la Festa (inaugurada el 14/03/2019) y la colección Cada minut compta, realizada por Lucía Sales Gual para la EASD de Castelló (inaugurada el 13/05/2019) y para el Ayuntamiento (inaugurada el 18/12/2019). Trabajos en los que se contó con la colaboración de la empresa Nobaku Ceramics, especializada en impresión digital directa.

El proyecto se presentó en el Tercer Congreso Nacional del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar (CERCP) celebrado en Madrid el 22 y 23 de noviembre del 2019, a través de la comunicación “El diseño de recordatorios visuales en la parada cardiorrespiratoria: El proyecto CS 112 Ceramic Beats”.

El presidente del CERCP, el Dr. Frutos del Nogal Sáez y la Dra. Magdalena Canales Aracil miembro del comité organizador y del comité científico del Congreso, nos felicitaron e instaron a seguir trabajando en el mismo.

Una invitación a participar

El proyecto Cs 112 Ceramic Beats invita de manera explícita (en el Convenio firmado con el Ayuntamiento) a toda empresa cerámica interesada a que forme parte del mismo, a que participe con un diseño original cerámico para un espacio municipal que tenga un desfibrilador.

Trabajamos con ilusión, de manera colaborativa e interdisciplinar, sumando actores y lenguajes a este propósito y lo hacemos desde el conocimiento de una realidad que está en constante cambio.

Motionsense Covid 19

Con el coronavirus muchas cosas cambiaron, todos hemos sido testigos de ello. Cambió la percepción del mundo que nos rodea, incluso la de nosotros mismos. Pero las emergencias médicas siguen sucediendo y hay que dar una respuesta ajustada a la nueva situación.

Si el proyecto Cs 112 Ceramic Beats fue la respuesta desde Castellón (CS) a las situaciones de emergencia (112) por parada cardiorrespiratoria a través de una acción materializada en diseño cerámico (Ceramic Beats), Así, Motionsense Covid 19 es la respuesta específica del proyecto Cs 112 Ceramic Beats ante situaciones de distanciamiento social como la provocada recientemente por la pandemia.

Entonces, ¿Cómo ayudar ahora a una persona inconsciente que no respira, sin ponernos en riesgo por Covid? Básicamente no manipularemos la vía aérea de la víctima y no haremos respiraciones de rescate, sólamente compresiones torácicas.

Octubre 2021

El proyecto CS 112 Ceramic Beats Motionsense Covid 19, es un proyecto de Investigación e Innovación Educativa (PIIE) al que la Consellería d’Educació, Cultura i Esport dota económicamente para su desarrollo durante el curso 2020-21. Colaboran en él centros educativos (Escuelas Pías y EASD de Castelló), Ayuntamiento, ESPAC y la empresa Nobaku Ceramics.

Los resultados de este proyecto se podrán ver en el Polideportivo Gaeta Huguet a partir del mes de octubre, fecha prevista para su inauguración. Esperamos poder contar con vuestra presencia y disfrutar del trabajo de un alumnado comprometido que lo ha dado todo en unos momentos bastante complicados.

Como coordinadora del proyecto os invito a conocerlo y hacer difusión del mismo entre vuestros círculos. Os esperamos.