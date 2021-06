Investigadores del Cima y de la Clínica Universidad de Navarra, en colaboración con las farmacéuticas Bristol-Myers Squibb y CytomX, han desarrollado un nuevo compuesto de inmunoterapia del cáncer que demuestra ser eficaz y más seguro en modelos animales que los disponibles actualmente.

Desde hace 25 años se sabe, dice la clínica en un comunicado, que los anticuerpos estimuladores de la proteína CD137 frenan la evolución del tumor en modelos de ratón, pero su administración en ensayos con pacientes con cáncer terminal causó casos graves de inflamación del hígado, lo que hizo necesario buscar nuevos abordajes.

En este estudio los investigadores han utilizado un anticuerpo anti-CD137 que solamente se activa en el tejido canceroso. “Esto sucede porque el anticuerpo tiene su sitio activo enmascarado por una secuencia de proteína que se degrada por la acción de unas enzimas que se encuentran casi en exclusividad en la zona tumoral", de modo que "el nuevo anticuerpo solamente se desenmascara y ejerce su función en los tejidos malignizados pero no en los órganos sanos”, afirma Ignacio Melero, director del trabajo.

El equipo de científicos ha demostrado que este protoanticuerpo (probody) anti-CD137 ejerce un potente efecto de inmunoterapia frente al tumor sin provocar inflamación en el hígado, unos hallazgos que ya se han publicado en el último número de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Según Melero, "dada su seguridad, este abordaje permite combinar la estimulación de CD137 mediante este protoanticuerpo con otras inmunoterapias utilizadas ya de forma rutinaria en el tratamiento de pacientes", y de hecho subraya que se han "demostrado efectos claramente sinérgicos con los anticuerpos frente al receptor PD-1 y con estrategias de terapia celular adoptiva".

Para Iñaki Etxeberria, investigador postdoctoral en el instituto Memorial Sloan Cancer Center de Nueva York y primer firmante del artículo, "quizá la mayor ventaja de estas formas activables de inmunoterapia es que se pueden aplicar en formas menos avanzadas de la enfermedad". Y al respecto destaca que el tratamiento con este agente tiene una "eficacia extraordinaria" en ratones a los que extirpan los tumores después de administrarles durante unos días este anticuerpo activable en el tejido tumoral y cuya "respuesta inmunitaria permanece después de la cirugía y es capaz de evitar completamente la recidiva en forma de metástasis".

En todo caso, pese a los buenos resultados, Melero se muestra cauto porque son estudios todavía preclínicos, aunque la colaboración de las farmacéuticas le hace pensar que esta tecnología se pueda aplicar pronto en ensayos clínicos con pacientes.