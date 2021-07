Las vacaciones son unos periodo de tiempo para disfrutar, independientemente de la época del año en la que transcurran. Estos días no debemos olvidarnos de la situación en la que estamos, ya que a pesar del gran porcentaje de población vacunada es difícil volver a las condiciones de los veranos antes de la pandemia. No obstante, aquí te damos unos tips para no dejar de disfrutar de tus vacaciones de una forma segura, tanto para ti como para los demás.

Consejos de viaje

- Si vas a recibir una segunda vacuna dentro de poco, es recomendable posponer las vacaciones, si puedes, hasta haberla recibido.

- Los inamovibles. Es importante cumplir con las medidas sanitarias indicadas desde el inicio de la pandemia: llevar mascarilla, limpiarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad.

- A la hora de mantener contacto con gente, será más seguro si te reúnes con los miembros del hogar o con personas totalmente vacunadas. Obviamente, existe un mayor riesgo si este contacto es con personas no convivientes y no vacunadas, pero por encima de todo, se deben evitar las aglomeraciones.

-En los transportes. Evita viajes largos en los que sea necesario realizar muchas paradas en gasolineras o zonas comunes. En caso de ir en avión, elige vuelos sin escalas. Igual que en el caso anterior, si vas en coche o autocaravana será más seguro si viajas con personas convivientes o que ya estén vacunadas.

-Alimentos. Lo más seguro es llevar tu propia comida donde vayas, pero en caso de acudir a algún restaurante y hospedarte en algún hotel, será mucho mejor si el restaurante es al aire libre o goza de buena ventilación y, sobre todo, asegúrate de que cumple todas las medidas sanitarias como la distancia social o que el personal lleva puesta la mascarilla.

-Alojamientos. Evita alojamientos en los que compartas espacios con muchas personas, por ejemplo hostales o albergues. Alquilar una casa con personas no convivientes y no vacunadas también puede suponer un riesgo.

