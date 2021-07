Con la situación de la pandemia, este verano mucha gente opta por no ir muy lejos durante sus vacaciones. No obstante, esto no supone ningún problema, ya que Castellón es una provincia en la que se puede realizar turismo de todo tipo, de descanso, de aventuras, de mar, de montaña… ¡Descubre el territorio local!

Turismo de montaña en Castellón

El turismo rural en Castellón es abundante. Lo que buscan principalmente los viajeros en este tipo de turismo es el contacto con la naturaleza y las actividades. A continuación te recomendamos algunas ideas que no te van a disgustar:

Visitar pueblos con encanto: descubrir pueblos medievales como Culla o Morella siempre es una buena opción. Callejear por sus cascos históricos y visitar los castillos e iglesias y disfrutar de su gastronomía es algo pendiente para todos los castellonenses.

Actividades. Si eres de los que no se pueden estar quietos, las actividades como el barranquismo, kayak o escalada son una buena opción. En la Sierra de Espadán se pueden hacer muchas de ellas, te será muy fácil encontrar ofertas de estas actividades.

Turismo de costa en Castellón

Castellón tiene una gran oferta de turismo de playa, tanto si prefieres playas de piedras como de arena o calas, las vas a encontrar en toda su geografía. En ellas también se pueden realizar muchas actividades acuáticas: surf, buceo, snorkel, piragüismo… aunque si lo que te gusta es estar tirado en una hamaca, disfrutando del sol y descansando, tenemos una recomendación segura.

- Palasiet Thalasso Clinic & Hotel. Palasiet está en Benicàssim y es un lugar de ensueño en el que puedes disfrutar de unas instalaciones estupendas con una gran variedad de programas, actividades y tratamientos para favorecer tu salud y bienestar. Visitando la tienda online encontrarás ofertas muy interesantes para tener unas vacaciones regeneradoras. Además, ahora también puedes disfrutar de noches mágicas todos los sábados en Palasiet con sus espectáculo Jazz bajo las estrellas, en las que podrás disfrutar de una cena 100% mediterránea y saludable con música en directo, seguida de un espectáculo con artistas variados desde el 17 de julio hasta el 4 de septiembre.