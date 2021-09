Como dijo Amaral, "no quedan (casi) días de verano". A lo largo de la historia esta frase ha roto muchos corazones, ya que el fin del verano supone muchos cambios y se deja atrás algunos aspectos como el calorcito, las vacaciones, los planes de verano, y hay cada vez menos horas de sol, pero ahora llega el otoño y hay que recibirlo con energía.

Otoño, mes de oportunidades

El calor veraniego sienta bien, pero muchas veces resulta agotador y te limita mucho a la hora de realizar algunas actividades. Ahora entramos en lo que se suele llamar entretiempo y el clima resulta mucho más cómodo y hay muchas más actividades que puedes hacer y que antes no disfrutabas tanto o, directamente, no hacías: dar un paseo por la tarde, cocinar o comer cosas calientes, retomar tu actividades físicas...

Además, cuando llega el otoño se suele estar en una situación de cambio: vuelta a la oficina/colegio, nuevos compañeros de trabajo y de deporte, cambios en tu entorno, aumento de las actividades culturales... Así que si eres de los melancólicos del verano... ¡cambia el chip! Cárgate de energía y disfruta.

¡Colores rojizos y dorados por todas partes! Bien, puede que las hojas de los árboles se estén secando y cayendo, pero los colores dorados/rojizos/naranjas destacan y embellecen todo el paisaje.

Actividad y planes

También es hora de hacer planes diferentes. En lugar de desperdiciar todo el día delante del ventilador o encerrado con el aire acondicionado, sal a la calle y disfruta tomando algo, sin pensar cada dos segundos que te estás fundiendo en la silla. Si prefieres quedarte en casa, un plan de peli y manta nunca viene mal, sobre todo si has empezado a entrenar o has vuelto a la rutina laboral, en este caso seguro que no te vendrá nada mal relajarte un poco.

