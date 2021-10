“Hemos logrado el fármaco más activo contra el cáncer de mama”

¿Cuál sería un descubrimiento equiparable en la lucha contra el cáncer?

En cáncer de mama son los mejores datos de la historia, es lo más eficaz por encima de la hormonoterapia y la quimioterapia. No hay nada equiparable. Pero sí se puede asemejar a tratamientos en otros tumores. Por ejemplo, en pulmón hay un grupo de pacientes, inferior al 5%, que tienen alteraciones muy concretas y fármacos que bloquean esas alteraciones moleculares. Quizá se pueda equiparar a esos fármacos.

¿Dónde se ha llevado a cabo la investigación?

En la investigación han participado más de 500 mujeres y dos hombres y se ha llevado a cabo en muchos países, asiáticos, europeos, americanos, incluido EEUU. Y España ha jugado un papel muy importante.

¿Qué fases previas ha tenido y quien inició la investigación?

Es un fármaco de un laboratorio japonés que se llama Daiichi Sankyo, que hizo primero los estudios en células, ratas y los ensayos en fases 1 y fase 2. Y hace algunos años Astrazeneca compró los derechos para hacer un codesarrollo del 50%. En estos momentos pertenece, por tanto, el 50% a ambas empresas.

Una vez terminada la fase 3, ¿se puede empezar a utilizar ya en España?

Sí, porque está aprobado de forma preliminar por la agencia europea del medicamento y la agencia americana y se puede pedir y administrar a las pacientes que lo necesiten, aquellas pretratadas y aquellas en las que el oncólogo lo estime oportuno.

¿La pandemia ha afectado a la investigación?

No ha afectado a este estudio, pero ha afectado muchísimo a la investigación preclínica y al diagnóstico, sobre todo al diagnostico precoz. Hemos visto muchos pacientes que han venido con tumores mucho más avanzados, lo que inevitablemente lleva a un peor pronóstico.

¿Las vacunas de ARM mensajero contra el covid, podrían abrir la puerta a una vacuna contra el cáncer?

Las vacunas contra el covid han abierto puertas a una agilización de los procesos de estrategias preventivas basadas en ARN mensajero. Si esas estrategias verán con éxito un desarrollo contra el cáncer, es todavía preliminar desde mi punto de vista. Pero soy optimista en que seguro que veremos datos muy positivos en los próximos años contra el cáncer de mama.

¿El cáncer dejará a medio plazo de ser una enfermedad mortal?

Yo estoy seguro de ello y de que seremos capaces de cronificar a la mayoría de las pacientes. Pero yo, desgraciadamente, no lo voy a ver. No veré la cura de todos los pacientes. Pero estamos avanzando en la línea de cronificarlo. Ya cada vez más pacientes con cáncer no se mueren de esta enfermedad.

Usted defiende que, además de curar, se ofrezca tratamiento integral a los pacientes.

Es fundamental. Yo siempre digo, a mis compañeros y residentes, que el error más grande de la oncología en general es que hay muchos oncólogos que tratan tumores. Pero es un error porque no existe el cáncer de mama, sino pacientes con cáncer de mama. Y no podemos olvidarnos que no son pechos con patas, es una mujer que tiene cáncer de mama y tiene sus problemas. Esto hace que necesitemos los mejores oncólogos, las mejores opciones terapéuticas, los mejores fármacos pero también que los profesionales podamos hacer la vida mejor a esa persona con acompañamiento, una sonrisa, logística, un conjunto de cosas que hagan que esa paciente pueda vivir con su enfermedad de la mejor manera posible.