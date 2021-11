Esto es una llamada a la adopción de una vida saludable de una vez por todas. Las excusas empezaron hace meses: "Es que en verano hace mucho calor", "En septiembre retomo todas las rutinas, también el deporte", "Es que con el trabajo y la vuelta a la rutina no me da tiempo a nada", "Es que ya estamos a noviembre, ya empezaré en año nuevo"... Te has dado cuenta de que todos utilizamos las mismas excusas, ¿no? Es el momento para escapar de ellas de una vez por todas.

Motivación

Muchas veces no somos capaces de empezar a hacer deporte por falta de motivación, lo que nos hace entrar en un bucle porque nos sentimos inferiores a los que sí la tienen. Empezamos a pensar mal de nosotros. Tenemos menos confianza en nuestras posibilidades y esto reduce todavía más la motivación.

Nosotros proponemos una opción diferente a negarse a conseguir esa motivación. Tener motivación realmente es tener un motivo. Buscar cambios que tengan sentido para nosotros, no que se basen en el sentido que encuentran otras personas. ¿Por qué y para qué queremos empezar a practicar deporte o comer de forma distinta? Ahí reside la cuestión principal y lo que debe ser el pilar fundamental de nuestra motivación, lo demás irá rodado, porque sentirse sano es un vicio.

Tips sencillos para iniciar una rutina deportiva

Hacer una lista atractiva de todo lo pendiente.

De la lista, empezar solo por un cambio. Querer cambiar muchas cosas de golpe puede agobiar y hacer que tiremos la toalla.

Marcarse un cambio medianamente ambicioso y exigente. El cambio tiene que ser un poquito ambicioso, centrado en lo que depende de uno mismo, pero no puede generar unas expectativas tan altas como para que genere frustración.

Dar tiempo al cambio. Si llevamos toda la vida comiendo de forma desorganizada, a destiempo y sin controlarnos, no podemos pretender hacerlo de un día para otro, pero hay que empezar HOY.

Si llevamos toda la vida comiendo de forma desorganizada, a destiempo y sin controlarnos, no podemos pretender hacerlo de un día para otro, pero hay que empezar HOY. Valorar cada cambio.

Tratarse de forma amable.

