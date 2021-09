Desde que en 2018 desembarcara en España Alexa, el asistente de voz de Amazon, se ha convertido en una auténtica revolución en el mercado del audio en voz hispana. A nadie le parece ya extraño pedirle a cualquier altavoz inteligente que le repase las últimas noticias, le actualice la situación meteorológica o reproduzca su canción favorita. Alexa, además de devolvernos la información que le solicitemos, también permite que los Echo funcionen como centros de hogares inteligentes.

De esta manera, pueden controlar dispositivos conectados a internet tales como luces inteligentes, termostatos y dispositivos electrónicos.

Funcionamiento

Cuando le hacemos una pregunta a Alexa, lo que realmente estamos haciendo es comunicarnos con un servicio que está en la nube.

Amazon ha diseñado el servicio de voz de Alexa (AVS) para imitar conversaciones reales, pero en realidad lo que nosotros usamos son comandos de voz intuitivos para que este servicio realice tareas específicas.

«Alexa» es simplemente la «palabra de alerta» que ‘enciende’ el servicio para que comience a escuchar su voz.

A partir de ahí, el porcentaje de entendimiento entre ambos es muy alto, y su Echo responderá a sus preguntas o realizará las tareas que le encomiende.

Es el altavoz inteligente más popular con un diseño acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño. El Echo Dot de 3ª generación ofrece un sonido más intenso y de mayor calidad, aunque, si quieres un sonido estéreo más profundo, vincula otro dispositivo compatible para que toda tu familia pueda escuchar de una forma clara las respuestas de Alexa. Haz que las tareas sean más fáciles: puedes conocer la cartelera de tu cine más cercano, informarte de las noticias de última hora o saber quién ha ganado en el último partido de tu equipo favorito. El Echo Dot de Amazon destaca, además, por ser fácil de configurar y de usar. Enchufa el dispositivo a la red eléctrica, conéctate a Internet con la App Alexa y ¡comienza a disfrutar del altavoz inteligente más vendido del mercado!

Esta generación del Echo Show, además de aumentar el tamaño y la resolución de la pantalla, demuestra que existe una notable evolución en lo que se refiere a la reproducción de audio. Destacan sus graves y la clarísima nitidez de sonido en estéreo. Tal es así que está capacitado para convertirse en el hilo musical de estancias de un tamaño de hasta cuarenta metros cuadrados. Además, sus cuatro micrófonos le permitirán entender todo lo que le pidas. Su pantalla de 8 pulgadas te permitirá disfrutar de vídeos, series y películas a través del dispositivo. También podrás configurarlo como marco digital a través de la aplicación Amazon Fotos. En lo que se refiere a seguridad, el Echo Show te permitirá desconectar los micrófonos simplemente apretando un botón y apagar la cámara deslizando la cubierta.

El primer Echo con tecnología Dolby Atmos que añade dimensión espacial, claridad y profundidad y un sonido inmersivo gracias a los cinco altavoces que brindan graves potentes, medios dinámicos y agudos nítidos. Una curiosidad, es que el Echo Studio se adapta a cualquier estancia, detecta automáticamente las características acústicas del espacio y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo. No por mejorar su sonido resta funciones, podremos seguir manejando nuestro hogar digital pidiéndole a Alexa que controle otros dispositivos Zigbee compatibles. También nos permite seguir comunicándonos con otros dispositivos Alexa de la casa como intercomunicador y hablar con cualquier estancia con Drop In y la función de comunicados.

Un pequeño altavoz con una pantalla táctil redonda y cámara integrada que pretende reemplazar nuestro despertador en la mesita de noche. Se puede personalizar el fondo de la pantalla, activar el brillo automático, configurar rutinas para que se active la opción de no molestar de forma automática, etc. Como el resto de dispositivos Echo, podemos realizar llamadas telefónicas. Se escucha muy bien incluso hablando desde la parte más apartada de la habitación. Si lo vamos a utilizar en la mesita de noche, podemos configurar que se apague la pantalla a partir de una hora para que no nos moleste. Y que nos despierte a una hora concreta con nuestra canción favorita.

¿De dónde viene el nombre de Alexa?

El nombre de Alexa se eligió porque es como se llamaba la Biblioteca de Alejandría, que intentó recopilar todo el conocimiento del mundo. También, y como razón más práctica, el servicio se llamó Alexa porque contiene el sonido «X», que es poco común. Y dado que este servicio está activado por voz, Amazon quería elegir un nombre que no se confundiera con otras palabras. De todas maneras, pensaron en las complicaciones. Y aunque Alexa es el nombre oficial del asistente de voz, cualquiera puede cambiar esta palabra de activación por la de «Amazon» o por la de «Echo».