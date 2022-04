Blizzard ha revelado las características generales de ‘Dragonflight’, una nueva expansión para ‘World of Warcraft’. En éste nuevo paquete de contenido, el desarrollador promete devolver a los jugadores los elementos principales de Azeroth, que ahora está habitado por varios dragones.

Entre las nuevas características se encuentra la nueva ubicación “Islas Dragon”, que estará compuesta por cinco zonas distintas, una de las cuales está destinada a dar la bienvenida a nuevos jugadores que podrán crear personajes de la raza de evocadores dracthyr, la primera combinación de raza y clase de ‘WoW’. La nueva opción tiene como única profesión a los Evocadores, que pueden actuar tanto para curar a los compañeros (con la especialización “Preservación”) como para infligir daño (usando la opción “Devastación”). La expansión tiene en cuenta la reciente unión de los jugadores de la Horda y la Alianza, lo que les permite unirse para enfrentar la nueva amenaza que llega con ‘Dragonflight’.

World of Warcraft promete una experiencia renovada

Junto con la nueva expansión, Blizzard elevará el límite de nivel de World of Warcraft a 70 y promete cambios sustanciales en los sistemas MMO. Según la compañía, una de sus preocupaciones era asegurarse de que la interfaz del juego se volviera más limpia y accesible: con la actualización, será posible mover y cambiar el tamaño de los elementos, así como desactivar áreas que no son útiles para el jugador. ‘Dragonflight’ también marcará el debut de un nuevo sistema de talentos y cambios importantes en el sistema de profesiones, que promete ser más profundo. Para facilitar la vida de los jugadores, el desarrollador también creará un nuevo sistema de orden de creación, que facilita la obtención de elementos que no pueden crear.

Los dragones y su papel en la historia de Azeroth

Guiando a las razas mortales e influyendo en los acontecimientos más importantes... a veces para alcanzar sus propios fines, los dragones han desempeñado un papel fundamental en la historia de Azeroth. Tras milenios de letargo, los evocadores dracthyr, primera combinación de raza y clase de World of Warcraft, se unen a la aventura. Dependiendo de la especialización de clase que elijan, los dracthyr pueden atacar a distancia a los enemigos con su aliento, colmillos y garras, o ayudar a compañeros haciendo uso de sus poderes místicos de dragonante.

Los jugadores podrán diseñar tantos los avatares dracónicos de sus personajes, con los que combatirán a sus enemigos, como su forma humanoide con la que interactuará con los habitantes de Azeroth. Los evocadores dracthyr comienzan el juego en el nivel 58 con una cadena de misiones única, y pueden optar por unirse a la Alianza o la Horda.

Además de su astucia y poder, los dragones son conocidos por su agilidad en el aire. Por fortuna, todos los jugadores podrán convertirse en jinetes de dragones y desbloquear una nueva y dinámica forma de volar, que viene acompañada por un compañero draco completamente personalizable al que podrán entrenar para surcar los cielos a medida que avance la expansión. ‘Dragonflight’ también trae la mayor actualización recibida por el sistema de talentos y las profesiones desde su lanzamiento, que promete una nueva profundidad a la hora de definir a los personajes.

Características de World of Warcraft: Dragonflight

En su viaje hasta alcanzar el nuevo nivel máximo, 70, los jugadores explorarán las maravillas primordiales y los secretos de las Islas a través de sus cuatro nuevas zonas: las Orillas del Despertar, rebosantes de energía elemental, las vastas Llanuras de Ohn'ahran, los picos helados de las Tierras Azures y los majestuosos templos de Thaldraszus.

Como anticipamos, en ‘Dragonflight’, se podrá utilizar la habilidad jinete de dragones, un nuevo modo de desplazamiento aéreo que permitirá surcar los cielos a lomos de tu propio draco de las Islas Dragón. A lo largo de la expansión, se podrá personalizar el draco, obtener nuevas apariencias y volar más lejos y rápido.

Un sistema de talentos renovado que permitirá elegir entre una variedad de talentos sin comprometer la eficacia de su clase y, lo que es más importante, ofrecerá opciones significativas con cada nivel.

Profesiones mejoradas: Artesanos, estáis de enhorabuena. En ‘Dragonflight’, los jugadores que aspiren a ser reconocidos por su destreza en el oficio encontrarán un montón de nuevas características y herramientas, entre las que se incluyen los pedidos, un nuevo equipo de profesión y un sistema de especialización totalmente renovado. Por último, con la expansión también llega una nueva versión de la interfaz, con mejoras en el aspecto del minimapa y otros elementos, así como nuevas opciones para que puedas personalizar a tu gusto diferentes aspectos de la misma.