Las plataformas de streaming han ganado una enorme popularidad en los últimos años y hoy en día ya son pocos los hogares que no tienen ninguna cuenta en alguno de ellas. La televisión a la carta, que parece haber venido para quedarse, está cambiando los hábitos de los espectadores y, además, ha reducido enormemente la piratería en Internet.

De hecho, un estudio determinó que el 63% de los consumidores de contenidos de entretenimiento online lo hacen a través de plataformas legítimas debido al cierre de las principales plataformas piratas y al auge de servicios que ofrecen una gran variedad de contenidos de calidad.

La plataforma de ‘streaming’ estadounidense Netflix se ha convertido en uno de los buques insignia de este modelo de negocio que ha revolucionado el mercado audiovisual. Millones de personas en el mundo disfrutan de este servicio diaria o semanalmente. Y es que, el amplio catálogo y las recomendaciones adaptadas a nuestros gustos que tiene Netflix son argumentos solidos para contratar sus servicios. No obstante, no todo el mundo consigue extraer el máximo potencial a la plataforma, pues, aunque muchos no se lo crean, no conocen todos los ajustes a los que existe acceso.

La mayoría de usuario de Netflix navega de forma intuitiva y sin ningún problema por su página de inicio, en la cual buscan las recomendaciones personalizadas que propone la plataforma, las series más vistas, las películas premiadas… También es probable que casi todos los consumidores sean capaces de crear una lista de seguimiento o buscar alguna película concreta.

Pero, Netflix ofrece muchas más formas de mirar la cortina de los ajustes predeterminados y mejorar la experiencia del usuario. A continuación, apuntamos algunos ajustes que nos permitirán disfrutar más de la plataforma:

Contenidos originales de Netflix

A medida que la plataforma ha ido creciendo, también ha ido generando contenido propio de gran calidad que llegan a competir por los Oscars y otros grandes premios de la industria del cine. De hecho, éxitos de talla mundial como, ‘Black Mirror’, ‘Dark’ ‘La Casa de Papel’ o ‘El juego del calamar’ han sido creaciones originales de Netflix.

Sin embargo, muchos consumidores acuden a Google para informarse de las novedades producidas por Netflix, sin ser conscientes de que eso mismo se puede conocer desde la propia plataforma de una manera muy sencilla. Para hacerlo, debemos acceder a la aplicación y escribir en la barra de búsqueda la palabra ‘Netflix’. Solo con hacer eso, aparecerán todas las películas y series originales de la compañía.

Del mismo modo, podemos tener a nuestra disposición todo el catálogo de los especiales interactivos buscando en la app: ‘interactivo’. Este mismo método nos sirve para acceder de forma rápida a todo el contenido 4k o HDR escribiendo cualquiera de los términos.

Acceso al contenido

Quizá hayas oído hablar de los códigos ocultos de Netflix. A pesar del misterioso nombre que poseen, estas herramientas nos sirven, en realidad, para todo lo contrario, para ver de forma rápida ese contenido que más nos interesa.

Gracias a ellos, podemos reducir nuestras búsquedas de títulos a un género específico empleando códigos de cuatro dígitos cuando los veas en un navegador web. Este truco puede ser de gran ayuda para encontrar fácilmente un género específico, como películas educativas para niños, comedias clásicas o películas de terror de culto, entre muchas otras.

Trucos con el teclado

Si eres de esas personas que disfruta de Netflix a través del ordenador, seguro que en alguna ocasión has querido rebobinar algo y te ha costado hacerlo de forma ágil con el ratón. Pues en películas o series, que son de larga duración, dos milímetros de margen, pueden suponer varios minutos. Por lo que es difícil ajustar el punto exacto hasta el que queríamos adelantar o retroceder.

Para eso, podemos optar por utilizar el teclado del ordenador. La tecla de flecha izquierda sirve para retroceder 10 segundos y la de la derecha para avanzar 10 segundos. Lo mismo ocurre con las flechas de arriba y abajo, que se emplean para subir o bajar el volumen. La tecla con la letra M sirve para activar el mute y la barra de espacio para pausar la reproducción. Para activar la pantalla completa podemos presionar F y para salir de ella, la tecla escape.