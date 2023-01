La talasofobia es el nombre con el cual se describe el miedo al mar, al océano y a sus profundidades. Un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un temor incontrolable ante algo que no presenta peligro real. ‘Death in the Water 2’ es un opresivo videojuego submarino que nos invita a enfrentar ese terror a lo desconocido. No es extraño, los mares, ríos, océanos y pantanos de nuestro planeta (y otros) siempre han formado parte activa dentro de los entornos de entretenimiento, y en el sector interactivo no es diferente.

‘Death in the Water 2’ (es cierto, existe un primer título) presenta un conjunto de mundo abierto que se enmarca en el fondo de un océano repleto de fauna marina real animada de forma procedural, así como de criaturas míticas que habitan en la oscuridad de las aguas más profundas, como, por ejemplo, el villano de la aventura, un antiguo leviatán “Kraken” que perseguirá cada uno de nuestros movimientos. Fauna oceánica La obra es un título de disparos en primera persona con elementos de terror “basado en oleadas”. Estas comienzan con cada nueva inmersión y es necesario cumplir con determinados objetivos mientras se explora el área en busca de recursos necesarios para sobrevivir. Los desarrolladores, fundadores y únicos miembros de Lighthouse Games Studio (los amigos Neil y Edward) prometen animales "increíblemente realistas", además de diferentes tipos de tiburón, anguilas, pulpos, serpientes de agua, animales acuáticos comunes, pero también a una especie asesina ficticia. "Cuidado con las aguas, esconden una amenaza misteriosa y aterradora. La muerte, un antiguo Kraken leviatán, que te perseguirá en este tenso juego de supervivencia de terror submarino. Lucha para sobrevivir usando poderosas armas y mejoras mientras exploras un hermoso y traicionero mundo submarino". Death in the Water 2 - A new breed of underwater horror awaits. Steam Release 26 January. pic.twitter.com/4cGtTMWnBM — Neil Jones (@JonesieJones) 17 de enero de 2023 Jugabilidad En esencia, ‘Death in the Water 2’ es un juego de disparos basado en oleadas, pero combina elementos de terror y tensión con una acción trepidante. Cada inmersión comienza con secciones de exploración en las que el ritmo es un poco más lento y brinda la oportunidad de encontrar tesoros y otros objetos coleccionables, así como de orientarse. Gradualmente y a medida que se investigan ruinas, naufragios y arrecifes la tensión irá en aumento. En estos primeros compases, tanto los tiburones como las criaturas actúan de forma pasiva y no atacan a menos que sean provocados. Pero en cualquier momento el Kraken puede lanzar un ataque de control sobre todas las criaturas del océano, y esto, provocará el comienzo de un frenesí gastronómico subacuático contigo como plato principal. Desde este momento, la única solución pasa por sobrevivir y completar los objetivos de inmersión antes de avanzar hasta la siguiente oleada. Armas y equipo Para salir victorioso de cada ataque, el arsenal del jugador dará acceso a cantidad de armas y equipo que se puede desbloquear y actualizar. Estas incluyen granadas Chum, fusiles de francotirador de alta potencia y escopetas. También se podrán desbloquear ventajas, una de las cuales te permite invocar una manada de delfines para que te ayuden en tu lucha por la supervivencia. ‘Death in the Water 2’ llegará a Steam el 26 de enero. Requisitos mínimos de sistema Death in the Water 2: Sistema Operativo: 64-bit Windows 7 / 64-Bit Windows 10; Procesador: Requiere un procesador y un sistema operativo de 64 bits; Memoria: 8 GB de RAM; Gráficos: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870; DirectX: Versión 11; Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible; Tarjeta de sonido: DirectX - compatible. Death in the Water 2 - The Kraken reveal