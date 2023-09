X, la red social antes conocida como Twitter, podría pasar a ser de pago. Así lo sugirió ayer su propietario, Elon Musk, en una reunión con el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu. "Estamos pasando a tener un pequeño pago mensual por el uso del sistema", señaló el magnate tecnológico.

Actualmente, la plataforma sólo cobra a los usuarios que cuentan con una suscripción 'premium'. Su coste en España es de 11 euros tanto para usuarios del iPhone como del sistema operativo Android e incluye mejoras como la posibilidad de verificar la cuenta, publicar mensajes mucho más largos o incluso ocultar los cometarios a los que ha dado 'me gusta'.

Musk tiene un largo historial de lanzar declaraciones improvisadas o exageradas que después terminan sin cumplirse. De momento, el propietario de X no ha hecho ninguna declaración más ni ha respondido a preguntas de la prensa sobre esa posibilidad.

Combatir los bots

El polémico empresario aseguró que levantar un muro de pago por "unos pocos dólares o algo así" serviría para disuadir los bots o cuentas automatizadas que proliferan en la red social. Cuando compró Twitter en noviembre de 2022 aseguró que pondría fin a las cuentas falsas, pero estas se han convertido en un quebradero de cabeza para Musk.

En abril empezó a recomendar únicamente los mensajes de los usuarios de pago como "única forma realista" de combatir los bots, pero el problema no ha desaparecido. Incluso algunos cambios, como permitir la compra del pin azul de verificación, han agilizado la suplantación de identidades en X, lo que ha ahuyentado a muchos anunciantes.

Polémica sobre el antisemitismo

Musk se reunió con Netanyahu este lunes en California. Durante el encuentro, retransmitido en directo a través de X, el líder de Israel presionó públicamente al magnate para que frene el creciente antisemitismo detectado en la red social. Musk le respondió que, a pesar de estar en contra del odio a los judíos, "la libertad de expresión significa a veces que alguien que no te gusta dice algo que no te gusta. Si no tienes eso, entonces no es libertad de expresión".

Musk no dijo nada del rol que sus cambios han jugado en la proliferación de mensajes antisemitas. Diversos estudios han detectado que los mensajes de odio se han disparado desde que el magnate compró la antigua Twitter. En los últimos meses, el Memorial de Auschwitz ha denunciado que la red social ya no elimina mensajes que incitan al odio contra los judíos u otras minorías. Musk no sólo amplifica de forma recurrente a cuentas de extrema derecha y sus conspiraciones, sino que incluso ha denunciado a una histórica oenegé que ha destapado que X no elimina hasta el 99% de las publicaciones racistas y homófobas.