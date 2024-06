Metal Slug Tactics anuncia lanzamiento en otoño para PC, Switch, PlayStation y Xbox.

La editora Dotemu y la desarrolladora Leikir Studio han anunciado que ‘Metal Slug Tactics’, la adaptación táctica de la emblemática serie “run and gun”, se lanzará este otoño en PC y Nintendo Switch, al tiempo que se confirman las versiones del juego para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One. Además, podrás liderar tus escuadrones antes del lanzamiento jugando a la primera demo disponible por tiempo limitado del 10 al 17 de junio durante el Steam Next Fest.

Amenazas de tamaño titán

Vamos por partes. En primer lugar, se ha distribuido un vídeo con secuencias recogidas del juego que presenta a los protas de la serie: Marco, Eri, Fio y Tarma, abriendo fuego en los diferentes campos de batalla por turnos que propondrá el título, mientras muestra cómo se podrá avanzar a través de su modo campaña, que promete estar repleto de misiones y ritmo.

Cada misión comenzará con la creación de un escuadrón a partir de la lista de luchadores de la saga, cada uno armado con habilidades y armas únicas, antes de enfrentarse a los enemigos en combates que tienen como objetivo poner a prueba tu intuición y eficiencia. Pero todo tiene su premio y sobrevivir a los tiroteos con enemigos de rango inferior nos llevará a batallas contra jefes, como un buque de guerra con misiles que se ha revelado en el tráiler.

El videojuego promete un respetuoso homenaje a un clásico y una nueva e imaginativa forma de celebrar la serie, canalizando su estética atemporal a través de pixel art y una fluida animación. Los campos de batalla del juego combinan diseños aleatorios de sectores de terreno creados a mano con elementos de “roguelite”, empujando a los luchadores a adaptarse y superar enfrentamientos impredecibles.

Metal Slug Tactics

“Empuña el armamento clásico de METAL SLUG, aprovecha los árboles de habilidades, las pericias y un sistema de adrenalina que alimenta los superataques para burlar y demoler los flancos de los villanos característicos de la serie. La acción está respaldada por una banda sonora original con música de Tee Lopes (TMNT: Shredder's Revenge, Sonic Mania, Mr. X Nightmare DLC de Streets of Rage 4)”. Revela su sinopsis.